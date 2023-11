Piano asfalti per 200mila euro. Approvato il progetto esecutivo

La giunta comunale di Ripatransone nell’ultima seduta ha approvato il progetto esecutivo del Piano Asfalti riguardante la viabilità del centro abitato. Il nuovo manto stradale sarà eseguito in via Don Augusto Camei e area del Colle San Niccolò, via Zante-Sarpi (Fonte Abeceto zona "Treno") e viale Emidio Cellini a partire dall’intersezione con la strada provinciale Cuprense. L’importo complessivo dei lavori è di circa 200.000 euro provenienti da fondi di bilancio a copertura di un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti. Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici, manutenzione e patrimonio. I lavori inizieranno non appena saranno eseguite le procedure di affidamento e compatibilmente con le condizioni meteorologiche. "Stiamo portando avanti interventi strutturali sulla viabilità comunale – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini - coscienti delle condizioni della stessa e costantemente al lavoro per migliorarla. Dopo le attività in corso sulle strade esterne, ora ci concentriamo sulle vie cittadine che da molti anni non erano oggetto di manutenzione. In questi giorni gli operai del Comune sono impegnati nella pulizia delle scarpate lungo la circonvallazione poiché in alcuni casi la vegetazione provoca disagi alla viabilità.

Vale la pena ricordare che Ripatransone ha la rete stradale più estesa di tutti i Comuni della provincia di Ascoli, ad eccezione dello stesso capoluogo di provincia. Intanto proseguono i lavori lungo la provinciale S. Rustico che collega l’abitato di Ripatransone alla Valtesino. La nuova ditta cui l’Anas ha affidato i lavori, la Francucci srl, grazie anche alla logistica per l’impresa e per i mezzi, offerta dall’amministrazione comunale, sta andando avanti spedita e prevede la fine delle attività entro i primi mesi del prossimo anno.

Marcello Iezzi