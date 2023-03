Piano d’ambito al vaglio "Cambiate le discariche"

Si è svolta lunedì scorso la riunione dell’Ata rifiuti con i sindaci dell’ambito e i gestori del servizio rifiuti. Durante la serata si è votato per riprendere l’iter sulla definizione del Piano d’ambito, un percorso iniziato nel 2015 e che è stato bocciato della Regione perché non c’era la procedura localizzativa. Adesso la parola passa ai tecnici e al presidente della Provincia Sergio Lozzi, che dovranno individuare un piano di localizzazione. Intanto il comune di Appignano con il sindaco Sara Moreschini ha presentato un emendamento con il quale chiede di non insistere sui siti già esistente, evitare ulteriori carichi ambientali, emendamento che è stato bocciato. Anche il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio ha puntato i pugni sul tavolo: "Una discarica è per sempre? – dichiara ironicamente il primo cittadino di Castel di Lama – All’Ata rifiuti si è votato per riprendere l’iter sulla definizione del piano d’ambito, un percorso iniziato nel 2015 e che dopo 8 anni ha visto la bocciatura da parte della Regione perché sulla discarica d’ambito nulla è stato deciso e non è stata svolta la procedura localizzativa".

"La situazione paradossale – continua – è che questa mancanza o obbligo non ci è mai stata segnalata dagli uffici né da chi è stato incaricato alla redazione del piano che tra l’altro era tra i redattori del piano regionale dei rifiuti. Il motivo della non redazione: non era nell’incarico. A questa situazione paradossale ieri se ne sono aggiunte altre due: assieme al sindaco Sara Moreschini abbiamo chiesto che nella procedura localizzativa si tenesse in conto come criterio penalizzante la presenza da molti anni di altri impianti in maniera da dare la speranza a chi vive vicino ad un impianto di trattamento dei rifiuti a non rassegnarsi a conviverci per sempre e possa, dopo un congruo numero di anni, sperare che vengano ridotti e non incrementati i carichi ambientali. La proposta ha però registrato il parere tecnico negativo dei funzionari Ata quando simili indirizzi erano stati adottati in altre Ata senza problemi. Insomma ieri i tecnici hanno trasformato un’opportunità localizzativa in obbligo. Questa decisione procedimentale tra l’altro fa a cazzotti con quanto accaduto nel passato quando, ad agosto 2021, all’ultimo minuto, fu deciso di inserire il biodigestore di Relluce nel Piano d’Ambito. La non aderenza al dettato normativa fu formalmente comunicata ai tecnici Ataa (con tanto di parere dell’autorità della concorrenza), ma la segnalazione cadde nel vuoto e la proposta fu fatta tranquillamente votare. Il risultato l’abbiamo scoperto qualche mese dopo: la Regione ha bocciato il piano d’ambito anche per l’erroneo inserimento del biodigestore con motivazioni simili a quelle che avevo segnalato ed erano state ignorate. Ringrazio invece tutti i colleghi Sindaci che accogliendo la mia proposta hanno preteso che i futuri prezzi di abbancamento dei rifiuti siano verificati ‘previa istruttoria tecnica volta a verificare la fondatezza delle richieste economiche’. Solo un comune – conclude Bochicchio – ha votato contro: il comune di Ascoli, che evidentemente vorrebbe applicare a Relluce le tariffe che meglio crede senza renderne conto all’intera provincia".

m.g.l.