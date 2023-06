Piano delle antenne 5G, la minoranza chiede il rinvio

"Comunità in movimento per Grottammare e Gruppo Movimento 5 Stelle Grottammare", con una lettera hanno chiesto al sindaco Alessandro Rocchi, al presidente del Consiglio Luigi Travaglini ad assessori e consiglieri, di rinviare il tredicesimo punto all’ordine del giorno del Consiglio, relativo al regolamento e piano comunale delle antenne del 5G. Gian Filippo Straccia e Alessandra Manigrasso affermano che: "I Comuni possono adottare un piano delle antenne per garantire un corretto insediamento urbanistico e territoriale e nello stesso tempo minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, come confermato da numerose sentenze della giurisprudenza. Va però tenuto conto che vi dev’essere un processo partecipativo della cittadinanza, come stabilito dall’articolo 31 dello statuto comunale. Ora, poiché nell’iter espletato vi è una carenza di informazione e partecipazione – concludono gli ex esponenti politici - chiediamo il rinvio del punto all’ordine del giorno per attivare un giusto processo informativo e partecipativo della cittadinanza e di tutti i portatori di interesse".