Piano di gestione dei rifiuti, lunedì assemblea e confronto

E’ stata convocata per lunedì, alle 15, nella sala consiliare di Palazzo San Filippo, l’Ata (assemblea territoriale d’Ambito dei rifiuti), in discussione il Piano d’Ambito Gestione Rifiuti Urbani - Proposta Approvazione Definitiva. Proseguirà il confronto interrotto lo scorso 6 novembre, a seguito dell’intervento del sindaco di Appignano del Tronto Sara Moreschini e del sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio, che avevano sollevato perplessità in merito al documento e alla procedura. Il sindaco di Ca-stel di Lama Mauro Bochicchio invita i cittadini partecipare, sottolineando che la votazione di lune-dì sarà determinante per il futuro di Castel di Lama e di tutto il territorio. "Lunedì – prosegue il sindaco – si deciderà se Relluce sarà la discarica per sempre o se si potrà sperare in un futuro diverso. Per questo motivo invito tutti i cittadini a seguire i lavori dell’assemblea come lo scorso mese, quando la vostra vigile presenza è stata determinante".