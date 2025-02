Il piano industriale di Beko: “Aspettiamo investimenti”

Ascoli, 23 febbraio 2025 – Investimenti a lungo termine, che possano garantire il perdurare negli anni dello stabilimento di Comunanza. E’ quanto verrà chiesto dal sindaco Domenico Sacconi e dai sindacati, oggi, nel corso del nuovo tavolo sulla vertenza Beko in programma alle 12.30 a Roma, al Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dopo la bella notizia data nei giorni scorsi direttamente dal ministro Adolfo Urso, infatti, relativa al fatto che la fabbrica di Villa Pera non chiuderà, come invece la multinazionale turca aveva annunciato nel novembre scorso lasciando in ansia più di trecento lavoratori, si passerà dunque alla ‘fase 2’. I dipendenti comunanzesi, appunto, chiedono di investire sul territorio, per evitare che tra qualche tempo si possa tornare nuovamente a parlare di crisi e affinché non si ripresenti lo spettro della chiusura. Nel frattempo, sulla questione Beko interviene anche il sottosegretario Lucia Albano, che ha sempre preso parte ai tavoli del Mimit.

“Il mantenimento dello stabilimento di Comunanza rappresenta un risultato importante, frutto dell’impegno del Governo Meloni e della Regione Marche guidata del presidente Acquaroli – commenta l’onorevole Albano –. Fin dal principio, abbiamo respinto con fermezza il piano di esuberi proposto da Beko, chiedendo con determinazione la tutela dell’operatività dello stabilimento marchigiano. Esprimo un sentito ringraziamento al ministro Urso per l’energia con cui ha supportato le istanze del nostro territorio, così come al sottosegretario Bergamotto. La protezione di queste realtà industriali e dei posti di lavoro è essenziale per lo sviluppo delle aree interne, soprattutto nel contesto post-sisma”. “Ci auguriamo che stavolta vengano spiegati gli investimenti che ha in mente Beko e capire come possono aumentare con l’aiuto del pubblico”, prosegue invece Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provinciale della Fiom. Al centro dell’incontro odierno a Roma, ovviamente, ci sarà anche il futuro dei lavoratori delle due sedi di Fabriano.

All’ultimo vertice del 10 febbraio, infatti, vennero confermati i 68 esuberi nello stabilimento di Melano e anche quelli dell’area impiegatizia, per un totale di circa 350 lavoratori a rischio. Un incontro decisivo, dunque, che ancora una volta terrà tutti con il fiato sospeso, perché anche i lavoratori di Comunanza attendono certezze sul futuro. “Non basta la garanzia della ‘non chiusura’ – conferma il sindaco Domenico Sacconi –, ma ci aspettiamo che venga presentato anche un piano industriale che parli di rilancio”.