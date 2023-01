"Piano industriale per la Bakery"

di Alessio Carassai

È passata una settimana dal violento rogo che ha devastato lo stabilimento Bakery nella zona artigianale di Girola a Fermo. La Bakery è specializzata nella produzione di prodotti da forno. Sotto una pioggia e stretti dal freddo, circa 80 dipendenti si erano ritrovati, alcuni giorni dopo, di fronte all’azienda con il fumo che continuava ad uscire dai locali per incontrare i rappresentanti sindacali e il direttore dello stabilimento Andrea Smerilli. Al faccia a faccia ha partecipato anche il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. Una settimana di attesa e di speranza per i 160 dipendenti, tutti della zona, che sperano nella ripartenza prima possibile del sito produttivo.

"Al momento non ci sono ancora grandi novità sotto il profilo delle trattative – spiega Alessandro De Grazia, Segretario generale della Cgil di Fermo – . Siamo in attesa della convocazione del primo incontro congiunto sulla richiesta di cassa integrazione per i dipendenti. Abbiamo indicato all’azienda un paio di date utili, ma ancora non abbiamo avuto un riscontro".

Nel frattempo anche in Regione qualcosa si sta muovendo e cì’è attenzione verso le sorti dello stabilimento e dei lavoratori. "Ci sono stati dei contatti informali – aggiunge De Grazia – per un primo incontro con la Regione e siamo fiduciosi che possa essere fissato prima del 10 febbraio". Quello stabilimento annerito e distrutto per i due terzi è una ferita aperta per il territorio. "Il nostro primo pensiero naturalmente sono le sorti delle tante famiglie che vivono con ansia questa situazione – conclude il sindacalista –. Auspichiamo che in tempi brevi ci possa essere un primo incontro con l’azienda per avere dettagli sul piano industriale per la ripresa dell’attività produttiva a Fermo".