Piano mobilità, investimento di 110mila euro

Un anno per avere il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) a fronte di un investimento pubblico di 110mila euro. È questa la manovra decisa dall’amministrazione comunale per quanto riguarda la definizione della San Benedetto del futuro. La decisione è stata annunciata ufficialmente ieri mattina dal sindaco Antonio Spazzafumo e dall’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli. Il Pums, strumento riconosciuto a livello europeo nella programmazione di interventi sulla mobilità della città, avrà il duplice scopo di individuare gli interventi da effettuare per migliorare la qualità e la sostenibilità della mobilità urbana e, al contempo, servirà come qualifica per partecipare a importanti bandi di finanziamento per la realizzazione di misure proprie della ‘svolta verde’ indicata dall’Ue. La redazione del piano, che costerà circa 110mila euro e richiederà circa 12 mesi di lavoro, è stata affidata alla Fondazione Links, ente della Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino. Il piano sarà strutturato tenendo conto delle criticità del territorio sambenedettese e creerà un piano d’azione con interventi specifici destinati a contrastare l’inquinamento, aumentare l’efficienza della rete della viabilità urbana, potenziare la sicurezza e incentivare l’impiego di mezzi di trasporto ecologici e sostenibili. Nell’ottica di realizzare misure di questo tipo, il Pums indicherà anche le modalità tramite le quali dovrà essere valutata l’efficacia degli interventi in modo da mantenere un monitoraggio costante degli sviluppi. "Gli interventi sulla mobilità – ha detto il sindaco Spazzafumo – sono parte del nostro piano di mandato. Con l’introduzione di questo strumento gettiamo le basi per procedere in maniera metodica verso l’obiettivo di dare a San Benedetto una viabilità migliore e più sostenibile. Auspichiamo di vedere questo piano trovare una sua armonia con le scelte dei comuni limitrofi". Il primo cittadino ha inoltre aggiunto che le maggiori criticità della riviera sono riscontrabili sul lungomare e sulla Strada statale 16, oberata dal traffico che l’A14 non riesce ad assorbire.