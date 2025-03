Ascoli, piazza Arringo e scuole: tutti i lavori

Ascoli, 14 marzo 2025 – Dalla messa in sicurezza delle scuole cittadine alla riqualificazione di piazza Arringo. Tante sono le opere pubbliche che l’amministrazione comunale cercherà di appaltare nel corso del 2025, tutte elencate nel piano triennale approvato qualche giorno fa in consiglio comunale e reso pubblico nelle ultime ore. Il restyling di piazza Arringo, indubbiamente, sarà il ‘cantiere dell’anno’ e partirà subito dopo l’estate. Come annunciato a più riprese dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore Marco Cardinelli, infatti, c’è la volontà di non condizionare lo svolgimento degli eventi estivi e di non penalizzare i commercianti del centro storico durante la bella stagione, nella quale la città è piena di visitatori. Pertanto, i lavori prenderanno il via tra settembre e ottobre.

Verrà rifatta innanzitutto la pavimentazione, con la piazza che nel giro di qualche mese avrà un nuovo look: l’investimento, d’altronde, è significativo e ammonta a un milione e mezzo di euro. Poi, come detto, durante l’anno il Comune proseguirà con la messa in sicurezza delle scuole. A tal proposito, si prevedono più di cinque milioni e mezzo per l’adeguamento dell’elementare e della materna Malaspina. Inoltre, altri due milioni per i lavori alla scuola e alla palestra di San Filippo, quattro milioni per l’adeguamento della scuola Don Bosco di via Kennedy, quattro milioni e mezzo per il polo scolastico Ceci, altri quattro milioni per la Cantalamessa, addirittura sei milioni di euro per il nuovo polo della D’Azeglio e ben sette milioni per l’adeguamento della Don Giussani di Monticelli.

Mezzo milione di euro, poi, è stato stanziato dall’amministrazione comunale per la riqualificazione del circolo anziani, sempre a Monticelli, mentre una somma pressoché simile servirà anche per l’ampliamento del parco sportivo di via dei Narcisi. A proposito di sport, poi, verrà realizzato un centro per il padel in zona Battente (750mila euro). Previsto, nel 2025, anche il completamento della ciclovia della Vallata del Tronto, in particolare il lotto che conduce fino al torrente Lama. Tra gli obiettivi della giunta c’è anche quello di riqualificare, il prima possibile, il teatro romano affinchè vi si possano svolgere spettacoli all’aperto. Nel frattempo domenica mattina alle 10 verranno presentati i lavori realizzati al campetto polivalente adiacente la zona del ‘Little Bar’ a Monticelli, in largo delle Ginestre.