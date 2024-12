Piano pluriennale per asfalti e segnaletica: sul piatto 166mila euro

L’Amministrazione comunale di Grottammare ha deciso di dotarsi di un piano pluriennale di manutenzione degli asfalti e della segnaletica, degli interventi di cura del patrimonio arboreo e del verde e la necessità di migliorare il servizio di manutenzione stradale. A tal fine gli uffici tecnici hanno predisposto un progetto che prevede l’affidamento di un appalto misto di lavori e servizi per la sicurezza stradale.

Il progetto è stato concepito prevedendo, per la durata di due anni: il servizio integrato di sorveglianza e monitoraggio delle strade; il servizio di pronto intervento compresi i lavori di manutenzione ordinaria; il servizio di ripristino delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Il progetto è stato approvato dalla giunta il 10 dicembre scorso e prevede un investimento di oltre 166mila euro compresa Iva.

L’attività è stata affidata alla ditta ’Pissta Group’ di Castellalto in provincia di Teramo. Il comune di Grottammare ha un territorio piuttosto vasto da tenere sotto controllo, in particolare nelle zone periferiche dove il verde pubblico è sempre presente e necessita di costante monitoraggio per la sicurezza stradale.