Piano regolatore e Villa Rambelli: l’ok dal Comune

Piano regolatore e Villa Rambelli, il comune ingrana la marcia. Due giorni fa, infatti, la giunta ha approvato una convenzione con l’Unicam per la redazione di un piano propedeutico alla redazione del corposo documento di programmazione urbanistica. In aggiunta, il vertice di Viale De Gasperi ha avviato l’iter per la progettazione del restyling previsto per Villa Rambelli. Resteranno sotto torchio ancora per un po’, i tecnici della gestione territoriale e dei lavori pubblici, vista la mole di iniziative messe in campo dall’amministrazione Spazzafumo per ridisegnare l’assetto della riviera. Una di queste verrà presentata oggi, ma ha già ricevuto l’avallo dell’esecutivo: si tratta dello schema di convenzione per l’erogazione di supporto tecnico-scientifico strumentale alla realizzazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug) tra l’ente e la Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino, che prevede attività per un valore complessivo di 97.600 euro finanziato con fondi comunali. Questo, assieme al Pums, fungerà da base per la stesura dell’atto che la città attende da anni. Il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, come spiegato alcune settimane fa dall’amministrazione, verrà approntato entro settembre e verrà messo a disposizione di tutti i portatori d’interesse per eventuali integrazioni e controdeduzioni. Commissionata anche la redazione del Biciplan, per l’implementazione di piste nel parco ciclabile cittadino. Il comune non si è dimenticato di Villa Rambelli, anche perché dai fondi per la Rigenerazione urbana sono arrivati 3,5 milioni per la riqualificazione del manufatto storico e la realizzazione del parco etnografico. Ecco quindi la mossa di San Benedetto, che ha appena approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali e il documento di indirizzo alla progettazione dei lavori nell’ambito della strategia territoriale urbana ‘H20: l’elemento unificante’: strategia presentata in partnership con i comuni del comprensorio e con l’Arengo in qualità di ente capofila. Il progetto scritto alcuni anni fa prevede un gran numero di interventi, che potranno essere realizzati solo in parte con i fondi attuali: la ricostruzione del parco dal punto di vista botanico, il restauro della dépendance al confine fra l’ospedale e la Statale 16, la realizzazione di un piccolo auditorium al posto del deposito dei giardinieri, e la sistemazione della biblioteca nel retro della villa. Della struttura, in questi anni, si è interessato anche il Fai, che l’ha inserita nei ‘Luoghi del cuore’ assieme al suo comprensorio verde di 12mila metri quadri. La meta, divenuta proprietà del comune per lascito testamentario, è salita al 22° posto nella classifica Fai del 2020, per poi scendere al 36° con il censimento 2022, in cui ha raccolto 7.400 voti.

Giuseppe Di Marco