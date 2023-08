Piano regolatore, ecco le tappe

Piano regolatore, l’amministrazione comunale è pronta a seguire il tracciato per redigere il corposo documento che ridisegnerà il futuro della città in termini urbanistici. A tal proposito è stata approvata in giunta, dopo la riunione di due giorni fa, una delibera che definisce le fasi da seguire per arrivare al risultato finale. L’atto dà mandato agli uffici di avviare il procedimento, sulla base del programma di mandato, per scrivere innanzitutto il ‘documento strategico’ e il ‘piano direttore’, documenti necessari a revisionare il prg vigente, con lo scopo di orientarlo ad un disegno di trasformazione del territorio condiviso anche dagli enti locali limitrofi, e come tale partecipato. organizzato in due fasi distinte. La prima prevede il conseguimento di un quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli standard e dei servizi pubblici, con annessa analisi delle quantità e qualità. Quindi si procederà ad analizzare lo schema direttore approvato nel dicembre 2007, nonché il documento strategico risalente all’estate 2013: entrambi, insomma, frutto del lavoro dell’amministrazione Gaspari.

Verrà quindi il momento di attualizzare i documenti con appositi studi socio-economici, al fine di rivedere sia il documento strategico sia lo schema direttore. Nella seconda fase, quindi, il quarto piano di Viale De Gasperi dovrà effettuare la revisione vera e propria del piano regolatore in vigore, così da dare forma al nuovo strumento di pianificazione e programmazione del territorio. Insomma, una gran mole di lavoro che non potrà essere svolta interamente dai settori comunali: questi infatti saranno di volta in volta supportati da incarichi esterni, tra cui rientra, ad esempio, l’accordo quadro di cooperazione istituzionale siglato con l’Università degli Studi di Camerino. "Il tutto – spiega l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – verrà affiancato dal Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), che verrà redatto entro 14 mesi e che darà un rilevante contributo al nuovo piano strategico. Si tratta – continua l’assessore – di un nuovo fondamentale tassello che andiamo ad inserire nel mosaico del nostro programma di mandato, illustrato sin dalla campagna elettorale. Devo ringraziare la maggioranza di questa città, che in tal senso ha espresso un’opinione molto netta e soprattutto unitaria sulla questione. A dimostrazione che, nonostante il cicaleccio, questa amministrazione ha idee piuttosto chiare sul futuro urbanistico della città che governa".

Giuseppe Di Marco