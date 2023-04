Piano sanitario, assemblea dei sindaci

Il presidente della Provincia Sergio Loggi ha convocato per mercoledì 3 maggio, alle 12, nella sala del consiglio provinciale a palazzo San Filippo, l’assemblea dei sindaci. Unico punto all’ordine del giorno è – come si legge nella convocazione – l’esame del nuovo piano socio sanitario della Regione Marche con riguardo al territorio piceno. L’invito è stato esteso da Loggi alle organizzazioni sindacali, all’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ai consiglieri regionali del Piceno, e al commissario straordinario dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Roberto Grinta. Una convocazione, quella del presidente della Provincia, che fa seguito all’incontro dell’11 aprile scorso, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, che invece era stato promosso dalla Regione per presentare ai primi cittadini il nuovo Piano socio sanitario regionale. Incontro al quale hanno partecipato, ad Ascoli solo cinque sindaci, e a San Benedetto, dove si è svolto lo stesso giorno ma nel pomeriggio, altrettanti. Chissà, allora, se l’assessore Saltamartini accetterà l’invito visto che al suo non ha risposto praticamente quasi nessuno degli amministratori locali?

l. c.