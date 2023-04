Piano sanitario, Bottiglieri convoca la Commissione

L’indiscusso protagonista di ogni dibattito sulla sanità, in questo momento, è il piano sociosanitario, la cui bozza è stata presentata qualche giorno fa dal presidente delle Marche Francesco Acquaroli e dall’assessore Filippo Saltamartini. Per meglio sviscerare le necessità della riviera, la dottoressa Aurora Bottiglieri ha convocato una nuova commissione sanità per il 21 aprile, invitando anche i primari sambenedettesi. "Ringrazio la consigliera per avermi ascoltato - commenta l’ex sindaco Pasqualino Piunti – per esporre i nostri bisogni alla regione bisogna seguire il protocollo da me individuato anni fa: una subcommissione tecnica in cui elaborare richieste precise e condivise da tutti". Intanto, a muoversi è anche il comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso, che nutre dubbi sulla validità di alcuni dati inseriti nella bozza di piano: "Siamo rimasti esterrefatti – scrivono Nicola Baiocchi e Rosaria Falco – nel leggervi che il nostro ospedale ha ben 313 posti letto, e che in Medicina ce ne sono addirittura 92. Ci chiediamo chi abbia mandato in regione questi dati relativi al Madonna del Soccorso". E ancora. "Nel novembre 2019 la giunta Ceriscioli aveva certificato la presenza di 14 Utic negli ospedali delle Marche. Nella bozza del nuovo atto ne sono scomparse due: una a Camerino e l’altra a San Benedetto. La quarta città delle Marche, quella con l’ospedale con ‘attività prevalente per l’Emergenza’. E non ci si dica che nella Cardiologia riabilitativa questa unità non c’è, perché a Senigallia, l’Utic è rimasta".