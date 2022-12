Piano sicurezza, controlli a tappeto per le feste

Con l’approssimarsi delle feste di fine dell’anno, il Comando provinciale Carabinieri di Ascoli ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio del territorio che prevede l’incremento dell’attività di prevenzione dei reati e in particolare del controllo alla circolazione stradale, al fine di aumentare le condizioni di sicurezza. I servizi straordinari con controlli al rispetto della legalità proseguiranno per tutto il periodo delle festività e vedrà impegnati centinaia di militari e pattuglie, soprattutto nelle aree a maggiore criticità della provincia ascolana. L’osservazione del territorio sarà attuata attraverso un piano di posti di blocco che prevede controlli sia sulle principali arterie stradali che nei centri abitati, ancora spesso teatri di gravi incidenti provocati sia da aventi aggressivi che dal mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

Verifiche serrate saranno effettuate anche contro l’abuso di alcol e droghe, con un’ulteriore stretta anche sull’uso imprudente di artifizi pirotecnici e a contrasto del fenomeno della vendita illegale. Intanto già da giorni, i Carabinieri stanno effettuando controlli tra i venditori e chi ne fa un uso scorretto e si ricorda che per i trasgressori saranno previste pesanti sanzioni. E’ utile rammentare al riguardo che l’incauto utilizzo dei fuochi d’artificio, anche di quelli legali, può produrre lesioni gravi come ustioni al viso, alle mani, nonché danni alla vista. Ben più gravi possono rivelarsi invece le conseguenze nell’uso di artifizi pirotecnici del genere illegale, in quanto la loro elevata potenza determina esplosioni di notevole intensità e di elevata dannosità, che talvolta può causare la perdita totale di arti, dell’udito e della vista. A tal proposito giova ricordare le gravi conseguenze riportato la scorsa notte di Capodanno 2022 da un ragazzo ascolano di 23 anni che a seguito dell’incauto utilizzo di un petardo che gli è esploso in mano durante i festeggiamento con amici a Roccafluvione, ha riportato seri danni all’arto, alcuni dei quali permanenti. I militari dell’Arma dell’intera provincia di Ascoli vigileranno pertanto senza soste sulla sicurezza di tutti per assicurare che le festività possano essere godute serenamente e raccomandano di segnalare con immediatezza qualsiasi situazione anomala o di pericolo al numero Unico di Pronto intervento 112.

p.erc.