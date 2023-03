Piano spiaggia, trovato l’accordo

I balneari dovranno adeguarsi al piano spiaggia, ma per farlo avranno tempo fino al 31 maggio. È questo l’accordo raggiunto ieri mattina fra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, recatesi in municipio per parlare delle regole che consentono ai concessionari di spiaggia di richiedere una licenza suppletiva: il documento, cioè, che permette ai balneari di aggiungere ombrelloni nel proprio stabilimento. La condizione necessaria resta l’adeguamento al piano di spiaggia, secondo il quale ogni chalet deve dotarsi di due bagni fino a 100 postazioni ombreggianti e altri due oltre i 100. Ma non finisce qui. Il dispositivo prevede anche che nel ristorante della concessione debbano esserci due servizi igienici dedicati esclusivamente alla clientela di quella specifica attività, più un altro bagno per il personale. Insomma, è tempo di lavori per i balneari, che di fatto non sono stati obbligati a mettersi in regola con il piano di spiaggia. Rispetto al modulo precedentemente rilasciato, infatti, nel fare richiesta della licenza il balneare non dovrà più dichiarare – e quindi asserire – di essere a norma con gli strumenti urbanistici vigenti – ivi incluso il piano – ma farà semplice richiesta di adeguamento. Una pratica che il vertice comunale descrive come "più snella" della precedente, e che di fatto accorda al richiedente 30 giorni per realizzare i bagni che servono all’interno della concessione. Se non dovesse farcela, il balneare potrà chiedere una proroga di altri due mesi per completare le opere poste in essere: morale della storia, i cantieri potranno andare avanti fino al 31 maggio.

Il meccanismo ha intercettato il gradimento delle associazioni di categoria recatesi questa mattina in municipio e rappresentate da Sandro Assenti e Andrea Manfroni (Confesercenti), Enrica Ciabattoni e Maria Angellotti (Confcommercio) e dall’avvocato Domenico Ricci (Itb). Del comune hanno partecipato il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli: "Voglio ringraziare le associazioni di categoria per aver instaurato un confronto franco e costruttivo – dice quest’ultimo – che ci ha consentito, nel rispetto della normativa, di semplificare la modulistica in modo da renderla maggiormente aderente alle esigenze degli imprenditori. A breve i nuovi modelli saranno pubblicati sul sito del comune e invito sin d’ora gli operatori ad attivarsi in modo da dare la possibilità ai nostri uffici di effettuare le istruttorie necessarie al rilascio delle licenze in tempo utile".

Giuseppe Di Marco