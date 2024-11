Piano traffico ad Ascoli: viabilità e sosta, cosa cambia: “Sarà in continua evoluzione”

Ascoli, 5 novembre 2024 – Semaforo verde dal consiglio comunale per il nuovo piano esecutivo del traffico urbano per il centro storico. Come già anticipato su queste righe, queste settimane sarebbero state decisive per l’introduzione delle novità che andranno a riguardare la viabilità e il piano sosta del cuore pulsante cittadino. E così ieri pomeriggio nella seduta andata in scena nella consueta sala della Ragione di palazzo dei Capitani è arrivato l’ok per lo sviluppo delle nuove disposizioni.

“Questo piano esecutivo rappresenta un indirizzo ben preciso – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. Parliamo di piccole modifiche. Tengo a precisare che non sarà un piano definitivo, ma in continua evoluzione, che riprenderemo anno dopo anno sulla base delle esigenze. Tutto parte dal principio di mettere insieme residenti, commercianti, avventori e turisti senza tralasciare l’importanza di integrarsi all’interno del Pums (piano urbano mobilità sostenibile). Quindi tutto fornirà una visione green della viabilità che passa per il potenziamento delle piste ciclabili. Con questa visione potremo avere un centro storico a due facce: una per gli avventori visto che le attività no food fanno più fatica delle altre; l’altra invece sarà volta ad avere una città aperta nonché pedonale nei periodi festivi e nei momenti notturni”.

Dopo una fase sperimentale che ha visto coinvolto corso Trento e Trieste si procederà su altre importanti direttrici come quella che si sviluppa tra corso Vittorio Emanuele, piazza Viola e via Sacconi. Infine si procederà anche per la zona di piazza Ventidio Basso che si snoda attorno all’istituto tecnico commerciale Umberto I consentendo di raggiungere il quartiere di Porta Romana. L’intervento sulla direttrice di corso Trento e Trieste entro il 2025 vedrà lo spostamento dei parcheggi a pagamento in via Lungotronto Bartolomei (lato sud).

L’attuale regolamentazione prevede la limitazione della circolazione ai soli veicoli autorizzati nella fascia oraria 20.30-7.30 dei giorni feriali e 0-24 nei giorni festivi. Ci sarà una diminuzione degli stalli destinati alla sosta in piazza viola con un varco installato in via Palestro riduzione. L’idea è di rendere la piazza maggiormente attrattiva posizionando dei parcheggi a spina di pesce intorno al perimetro della stessa. Al fine di alleggerire il centro storico si procederà ad un nuovo sviluppo del parcheggio di Porta Torricella sia in orizzontale che in verticale. Altra zona sulla quale intervenire è quella di San Pietro in Castello dove i posti esistenti potrebbero tornare a disposizione degli avventori.