Piano urbanistico: incassati 250mila euro

Piano urbanistico generale, il comune ingrana la marcia per redigere il documento con cui verrà riprogrammato l’assetto cittadino da qui ai prossimi decenni, in un’ottica di sostenibilità ambientale, aumento della mobilità e maggiore interconnessione fra le parti del territorio comunale. Da una parte il comune ha incassato i fondi per la redazione del Piano, pari a 250mila euro provenienti dalla regione Marche. Ma non finisce qui. Saranno i referenti dell’Università Politecnica delle Marche a presentare i dati propedeutici alla stesura del Pug, in un convegno che si terrà venerdì 15 ottobre alle 18 in comune. Nell’occasione verranno illustrati i primi risultati dell’analisi condotta da Univpm sull’evoluzione del contesto socioeconomico per la redazione del quadro conoscitivo del futuro Pug.

Nell’incontro, dal titolo ‘Verso il Piano Urbanistico Generale: quale sviluppo per la Città e il suo territorio’, il rettore Gianluca Gregori e il professore Valerio Temperini illustreranno i numeri del quadro sambenedettese per com’è mutato nel corso degli ultimi anni, e le implicazioni per la progettazione futura in campo urbanistico. Sul fronte finanziario, alcuni giorni fa è stata pubblicata la graduatoria a favore dei comuni marchigiani per la concessione di contributi per attività di redazione, formazione e approvazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica generale, così come previsto dalla legge regionale relativa alle ‘Norme della pianificazione per il governo del territorio’. A San Benedetto andranno appunto 250mila euro, a fronte di un cofinanziamento comunale di ulteriori 70mila euro. In totale saranno finanziati 33 comunai divisi per fascia di popolazione, con un contributo che va da un minimo di 50mila a un massimo di 300mila euro: lo stanziamento complessivo di Palazzo Raffaello è di 2.611.000 euro. Propedeutico al Pug sarà il Pums, acronimo che sta per Piano urbano per la mobilità sostenibile, che servirà a definire infrastrutture e servizi da mettere in campo per migliorare la vivibilità e la fruibilità della costa Picena. Quest’ultimo documento, quindi, sarà corredato di opportuno Biciplan, volto a determinare la rete ciclabile della riviera.

Giuseppe Di Marco