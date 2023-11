Piano urbano della mobilità: cronoprogramma e primi dati

Il tanto atteso Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (Pums) e il Biciplan saranno pronti entro settembre 2024. L’amministrazione comunale, a novembre, ha intenzione di avviare il primo ciclo di incontri coinvolgendo cittadini e consiglieri per discutere gli indirizzi del documento di programmazione. Con questi ultimi, il vertice di Viale De Gasperi e i tecnici si riuniranno nel pomeriggio dell’8 novembre: nell’occasione verranno anche rappresentate le principali criticità della mobilità sambenedettese. A tal proposito, tra il 12 e il 14 novembre partirà la campagna di rilevazione dei flussi veicolari attraverso l’installazione contemporanea di 10 telecamere programmabili in altrettanti punti della città. Già ora, comunque, l’area gestione del territorio detiene importanti statistiche per la definizione del piano, con il quale verrà riformata la viabilità cittadina.

Tra i dati raccolti spicca quello sull’afflusso turistico, che dopo il ‘tracollo’ del 2020, ha conosciuto un notevole rimbalzo arrivando, nel 2022, ad oltre 809mila presenze e quasi 177mila arrivi: numeri che, rispettivamente, non vengono superati dal 2016 e dal 2019. Seguendo questo filone d’indagine, l’attenzione dei tecnici si è soffermata sull’aumento, in proporzione, del numero di posti offerto dalle strutture ricettive locali: anche qui il dato aumenta, visto che la riviera ha offerto, nel 2022, 10.980 unità letto. Numeri superiori a quelli degli ultimi cinque anni, anche se va detto che, contestualmente, sono anche diminuiti gli alloggi messi a disposizione dagli alberghi, mentre sono cresciuti quelli affittati da privati, imprenditori e case per ferie. Altro oggetto di studio è stato il ‘delta’ dei pendolari: mentre quelli con dimora all’interno del comune sono rimasti invariati, quelli che si recano fuori del comune in cui dimorano sono aumentati notevolmente: 18,5% per studio, 26,1% per lavoro. Il mezzo prevalentemente utilizzato dai pendolari è l’automobile, moto o motorino (59,9%), seguito da bicicletta (8,3%) e bus (7,6%). Scarsissimo l’utilizzo del trasporto su rotaia (0,3%), mentre gli spostamenti a piedi rappresentano il 24% della torta. Infine, il numero di automobili, che dal 2012 al 2022 è salito da 30.441 a 32.161 unità. Fa sperare, infine, il dato sugli incidenti: dal 2017 al 2021 sono scesi da 286 a 248. A scendere sono anche i feriti, da 365 a 303. Insomma, sono già molte le conclusioni che si possono trarre da queste statistiche: le prime somme verranno tirate nella commissione di mercoledì prossimo.

Giuseppe Di Marco