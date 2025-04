Piano urbano per la mobilità:: "Più zone pedonali e tratti ciclabili"

Uno strumento strategico che integra la pianificazione esistente per migliorare la mobilità e la qualità della vita in città, tenendo conto di tutti i modi di trasporto e promuovendo la sostenibilità. Si tratta del Pums, il piano urbano per la mobilità sostenibile, che il Comune sta redigendo grazie alla sinergia con i cittadini. A tal proposito, proprio per raccogliere le idee della popolazione, domenica si è svolto il primo dei tre ‘Aperipums’ organizzati dall’assessore Attilio Lattanzi. L’appuntamento è andato in scena a Monticelli. "Il Pums è uno strumento introdotto a livello comunitario – spiega Lattanzi –. L’obiettivo è sviluppare un nuovo concetto di piano capace di affrontare le sfide e i problemi connessi al trasporto nelle aree urbane in maniera più sostenibile e integrata. Ciò per orientare le politiche di mobilità cittadine per i prossimi 10 anni. Ad Ascoli, ad esempio, vogliamo riportare al centro del sistema di mobilità la persona, recuperando spazio pubblico e migliorando la qualità della vita. La missione è quindi quella di realizzare un sistema di mobilità integrato, che risponda alle esigenze degli spostamenti quotidiani della cittadinanza e che incentivi il turismo. Un Pums, in altre parole, per una mobilità condivisa".

Presenti al primo incontro, al Little Bar di Monticelli, oltre all’assessore Attilio Lattanzi, anche il sindaco Marco Fioravanti, altri rappresentanti dell’amministrazione, l’ingegnere Maurizio Piccioni e Alessia Guaiani, referente dell’azienda che si occupa del piano. "Colgo l’occasione per ringraziare anche la Fiab per essere al nostro fianco – prosegue Lattanzi –. E’ anche bello vedere come ci sia una partecipazione democratica per la stesura del Pums. Tanti cittadini hanno aderito all’iniziativa portandoci le proprie proposte. Un percorso, questo, che si concluderà nei primi mesi del 2026 e che porterà, nella nostra città, a un maggior utilizzo dei mezzi pubblici, alla nascita di nuove zone pedonali e di nuovi tratti ciclabili. Ascoli sarà sempre più sostenibile". Sono previsti altri due ‘Aperipums’: il secondo è in programma sabato alle 10.30 al bar Royal di via Benedetto Croce, mentre il terzo il 27 aprile al bar Sestili in centro storico. "Invitiamo tutti a partecipare – conclude l’assessore Lattanzi – per proseguire in questo percorso virtuoso che abbiamo intrapreso".

Matteo Porfiri