Piante crollate: disagi alla viabilità. Il mare mosso ’mangia’ la spiaggia

Le raffiche di vento da est-sud-est a girare da sud-ovest, e il mare molto mosso, hanno spazzato la Riviera delle Palme per tutta la giornata di ieri. Le raffiche di vento hanno causato la caduta di molti alberi e rami spezzati nel territorio, da San Benedetto, lungo la via Sgattoni di fianco all’Istituto "Capriotti", a Cupra Marittima alle spalle della parrocchia S. Basso, a Monteprandone, Acquaviva Picena e Ripatransone dove si è staccata la lanterna del semaforo. I vigili del fuoco hanno eseguito una dozzina di interventi ed è stato richiamato il personale fuori servizio per dare man forte ai colleghi. Anche nell’entroterra ci sono stati piccoli disagi per il vento, qualche ramo e qualche tegola caduta nell’ascolano. A Castorano la caduta di un albero ha bloccato la strada provinciale (nella foto), ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha ripristinato la viabilità. Cinque vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli sono andati a rinforzare i turni nel comando regionale di Ancona. A Cupra Marittima, nonostante il vento, la manifestazione "Castagne al borgo" in costume medioevale, promossa dall’omonima associazione nelle giornate di sabato e domenica, ha retto bene con il calendario delle iniziative che è stato in gran parte rispettato. Il mare molto mosso, soprattutto nel tratto tra Grottammare e Cupra Marittima, ha creato un forte fenomeno erosivo. A sud di Cupra, nella zona degli stabilimenti "Il Borghetto" e "Pinè", le onde sono arrivate a ridosso delle cabine e in molti punti ha sfiorato la siepe che separa la spiaggia dalla pista ciclo pedonale, ma senza creare danni.