Piante e fiori, fiera a Colli

Si terrà oggi la fiera ‘Piante, fiori, vimini e bambù’, che si svolgerà nella piazza e nelle vie di Colli capoluogo.

Per tutta la mattinata ci saranno tante bancarelle di fiori, ma anche di artigianato, vestiario e cibo. Per tutta la giornata funzionerà un servizio di bus navetta gratuito che rispetterà il seguente orario: per quanto riguarda la mattina con arrivo Santa Cristina

alle 8.30, 9, 9.30, 10, 10.30, che effettuerà le seguenti fermate Zona Cementisti, Tgm scarpe, rifornimento, Piazza del Popolo, Banca Picena Truentina e zona

Morrice. Mezzogiorno con partenza ex Mattatoio effettuerà le stesse fermata rispettando l’orario delle 12. 12.30, 13. Pomeriggio con arrivo a Santa Cristina 14, 14.30, 15, 15.30. Infine di sera con partenza dall’ex Mattatoio 17.30 e 18.