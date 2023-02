’Piante, fiori, vimini e bambù’ Tutto pronto per la fiera a Colli

Come ogni anno, nella prima domenica di marzo torna la fiera di Colli del Tronto: "Piante, fiori, vimini e bambù". La macchina organizzativa si è messa in moto e anche per quest’anno l’apprezzato appuntamento della Vallata, giunto alla sua trentaseiesima edizione, prevede importanti novità. La fiera dei fiori, si tiene nel centro storico, in piazza XXV Aprile ed è una gradita tradizione, molto conosciuta e visitata dal popolo Truentino e dei paesi limitrofi. Viene realizzata in ricordo della antica fiera di Santa Felicita (in passato infatti in molti paesi della Vallata si svolgevano fiere per la compravendita del bestiame e prodotti agricoli vari). Dal 1987 l’evento viene dedicato alle piante, ai fiori, ai vimini e al bambù. Oltre alla presenza di tantissimi ambulanti di vario genere, soprattutto di artigianato, saranno presenti molti addetti del settore florovivaistico. Il centro storico, come da tradizione, si trasformerà in un giardino a cielo aperto, coloratissimo con tante piatine, che anticipano la primavera. Una scenografia straordinaria che conquista anche per la bellezza suggestiva della piazza stessa, trasformata in un giardino all’italiana. Durante la manifestazione, alle 11, si terrà il seminario dal titolo: ‘Effetto terra: benessere nel cibo e nell’ambiente’, che vedrà l’intervento del professor Leonardo Seghetti e del dottor Luigi Barlafante. Per tutta la giornata sono previsti intrattenimenti e spettacoli per i più piccoli.

m.g.l.