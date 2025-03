Piantedosi ora accelera: "Subito rinforzi in riviera, poi pure il commissariato"

San Benedetto avrà un commissariato di pubblica sicurezza di primo livello e in attesa della sua istituzione sono arrivo rinforzi consistenti di forze di polizia. Era la notizia che tuti aspettavano dai sindacati delle forze dell’ordine, all’amministrazione comunale, agli stessi operatori. A seguito delle richieste che erano state avanzate più volte dalle autorità locali, provinciali e regionali e soprattutto dopo i recenti episodi di violenza che si sono registrati nella città di San Benedetto, ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha disposto mirate misure per rafforzare la sicurezza e garantire un controllo più efficace del territorio. La notizia è stata diffusa dal Viminale che anticipa la pianificazione, nell’immediato, di un’intensificazione delle attività di controllo del territorio attraverso l’assegnazione di numerosi equipaggi dei reparti prevenzione crimine ed operazioni ad alto impatto nelle aree più a rischio. Parallelamente, si afferma nella nota del Viminale, "è stato avviato l’iter diretto all’elevazione del rango del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto che potrà portare anche a un significativo aumento della dotazione organica del presidio. Dai prossimi mesi, e comunque non oltre giugno, saranno assegnati adeguati rinforzi al commissariato in modo da potenziarne ulteriormente la capacità di risposta e prevenzione con l’obiettivo di rendere San Benedetto una città più sicura".

Ora tutti vantano il raggiungimento dell’obiettivo. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli ha ringraziato il Governo Meloni e il ministro Piantedosi per la repentina azione rivolta al nostro territorio ed in particolare a San Benedetto. "La sicurezza delle nostre comunità e il contrasto dei gravi fenomeni registrati negli ultimi mesi – scrive Acquaroli – è un obiettivo prioritario e le azioni messe in campo ed oggi annunciate dal Ministro vanno in questa direzione".

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da Lucia Albano sottosegretario di Stato. "È un traguardo per il quale mi sono spesa in prima persona fin dall’inizio del mio mandato da Sottosegretario. In questi due anni ho raccolto e portato all’attenzione del Ministero dell’Interno le istanze delle forze dell’ordine e dei cittadini, sostenendo con determinazione la necessità di un potenziamento delle strutture e dell’organico a tutela della sicurezza cittadina. Questo risultato è frutto di una proficua collaborazione tra Governo, Regione Marche, forze dell’ordine e amministrazione locale, uniti nell’obiettivo comune di garantire una maggiore sicurezza e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini di San Benedetto".

Per il segretario provinciale del Siulp (sindacato di polizia) Benedetto Fanesi: "Si tratta della risposta che va nella direzione giusta. Nell’immediato avremo ancora bisogno di una costante collaborazione da parte della questura picena ma, la rimodulazione legislativa segna un importante cambiamento del Commissariato e darà seguito ad un percorso più importate in termini di sicurezza per i cittadini". Fanesi ringrazia Lucia Albano, il presidente della Regione Acquaroli e il consigliere regionale Andrea Assenti. Soddisfazione per l’obiettivo raggiunto è stata espressa anche dal consigliere regionale Andrea Assenti.

"Si tratta di un traguardo significativo per la nostra città che sicuramente comporterà un potenziamento di risorse, di personale e di mezzi a disposizione delle forze dell’ordine. Questo permetterà di garantire un controllo più efficace del territorio e una risposta più rapida alle esigenze di sicurezza della nostra città – ha affermato il sindaco Antonio Spazzafumo – Credo fermamente che questo importante passo avrà un impatto positivo sul contrasto alla criminalità, sul mantenimento dell’ordine pubblico e quindi sulla qualità della vita dei nostri cittadini". L’ex sindaco Pasqualino Piunti ha ricordato che tramite la Commissione Sicurezza istituita in Comune durante il suo mandato più volte è stata avanzata la richiesta del commissariato di primo livello. Ora spera che entro giugno si attivi il progetto. Marcello Iezzi