Piattaforma ecologica da rimuovere. Comune in pressing sulla Regione

Il tempo passa e la comunità del quartiere Agraria e non solo, continua a chiedersi quanto tempo dovrà ancora aspettare prima che venga rimossa la piattaforma ecologica, meglio identificata come la grande discarica, che si trova in fondo a via Valtiberina. Ora che la situazione si è messa per il verso giusto, con il finanziamento da 2,4 milioni di euro, frutto di una convenzione firmata tra la Regione Marche e il Ministero della Transazione Ecologica, il comune di San Benedetto va in pressing sulla Regione affinché le procedure, molto complesse e per certi versi anche uniche, vengano avviate con una certa premura. "La convenzione è pronta – ha affermato il vice sindaco e assessore all’ambiente Tonino Capriotti – aspettiamo l’approvazione della stessa da parte della Regione. Il nodo principale è stabilire le modalità di passaggio dei fondi economici acquisiti, dalle casse della Regione Marche e quelle del comune di San Benedetto che dovrà essere il soggetto attuatore di lavori da svolgere".

In sintesi il Comune sta facendo pressione sull’assessore all’ambiente della Regione Marche, Stefano Aguzzi, affinché l’approvazione della convenzione venga portata in Giunta e subito approvata. Nella convenzione in oggetto è, infatti, previsto come primo passo il bando per i lavori da eseguire, ma serve sapere quale sarà la prima trance di fondi che il Comune potrà ricevere dalla Regione.

Contemporaneamente l’amministrazione comunale dovrà anche trovare un direttore dei lavori, quasi sicuramente esterno, che abbia le competenze per coordinare una simile operazione, di elevato impegno finanziario che, per fortuna, è stato trovato e non peserà sulle casse comunali e quindi sulle tasche dei cittadini. Si tratta di un ex impianto di stoccaggio per i rifiuti speciali non pericolosi, che fu autorizzato dalla Provincia nel 2004, ma dopo appena 4 anni i forestali rilevarono delle irregolarità che portarono a sanzioni e vicende giudiziarie fino alla chiusura della società Piattaforma Ecologica. Vicenda particolare, complicata, con esiti giudiziari e penali. La situazione è rimasta, così, paralizzata per tutti questi anni. Vi è stato anche un tempo, non lontano, in cui vi fu una ditta della zona che si offri di collaborare nella soluzione del problema, occupandosi del trasporto di tutto il materiale da portare in discarica, (solo trasporto e non costi di conferimento), in cambio della proprietà del terreno da bonificare, ma l’offerta non fu accolta.

Marcello Iezzi