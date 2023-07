Piatti freddi e scadenti: bufera sulla maxi cena

Se l’obiettivo degli organizzatori e dell’amministrazione di San Benedetto, che a quanto pare ha contribuito con 15mila euro alla maxi ’cena gourmet’ sul molo sud, era quello di far parlare della Riviera delle Palme in tutta Italia, l’obiettivo è stato centrato. Ma purtroppo, a causa delle carenze organizzative, non se ne sta parlando bene. Da domenica, subito dopo il catastrofico evento, sui social e sulle testate nazionali, è un continuo susseguirsi di commenti negativi e di articoli, in particolare sulle riviste specializzate. Insomma, se fosse andato tutto bene, non se ne sarebbe parlato così tanto. Anzi. Vero che l’ambientazione era davvero suggestiva: sul molo, a due passi dal mare, con un panorama mozzafiato. A convincere i 1.300 commensali a spendere 130 euro a testa, però, erano stati soprattutto i nomi dei cinque chef stellati chiamati a preparare ognuno un piatto speciale. E alla fine i veri danneggiati sono stati proprio loro perché i piatti che sono arrivati a tavola nulla avevano di stellato: dall’involtino al fiore di zucca, dalla pasta cruda al calamaro gommoso, fino al dolce servito alle due di notte e nemmeno a tutti i presenti. Considerata la fatica e la cura dei particolari che uno chef deve fare per conquistare la stella Michelin, si può immaginare la delusione provata dai cinque protagonisti.

Camerieri in numero esiguo costretti a fare avanti e indietro sul molo con vassoi da sei piatti in mano e che alla fine hanno mollato. Cinque chef di fama nazionale che si sono dovuti dissociare dall’organizzazione, che è sembrata improvvisata. Sulla carta, però, era un evento imperdibile e mai realizzato prima. Francesco Brutto del Ristorante Venissa di Venezia, Davide Di Fabio del Ristorante Dalla Gioconda di Gabicce Monte, Stefano Ciotti del Nostrano di Pesaro, Nicola Fossaceca de Al Metrò di San Salvo Marina e il Pastry Chef Giuseppe Amato (Miglior Pasticciere al Mondo 2021, per anni alla Pergola di Roma con Heinz Beck). Alla vigilia aveva anche meravigliato di certo che non ci fossero nomi locali, in particolare l’unico chef stellato del Piceno, Enrico Mazzaroni del Tiglio di Montemonaco.

Il giorno dopo la cena tutti si aspettavano almeno le scuse degli organizzatori. La prima invece è stata Laura Di Pietrantonio, organizzatrice di eventi culinari molto curati e apprezzati, che tanto si era spesa per portare gente sul molo sud. Martedì anche Stefano Greco, organizzatore di Anghiò e Fritto Misto, ha ammesso le carenze organizzative e ha chiesto scusa. Gli altri niente. Convinti della bontà del loro progetto e dell’esclusività della location hanno anzi già annunciato una seconda edizione. Valerio Rosa