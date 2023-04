Piattoni, l’ingegnere Scaramucci: "Frana? Non serve delocalizzare"

Torna a far discutere la frana di Piattoni, che dapprima era in una zona circoscritta e poi con il passare del tempo grazie anche agli studi effettuati sembra allargarsi a macchia d’olio. Da anni ormai il versante più vecchio e popolato del territorio è sotto osservazione e sembra di essere proiettati nella canzone di Bennato: "Tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto".

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli ha dichiarato che a Piattoni c’è una frana e che i palazzi verranno delocalizzati. Dichiarazioni che stanno suscitando rabbia e mugugni e reazioni da parte dei cittadini, che non escludono il ricorso alle vie legali. "C’è sicuramente chi vuole andarsene da Piattoni – dichiarano alcuni cittadini –, ma questo non deve essere un motivo per creare danni nei confronti di chi su quel versante ci vive e ci ha investito economicamente. La frazione di Piattoni, insieme a quella di Cabbiano – proseguono – rappresentano le zone più vecchie del territorio, dove è stata scritta la storia di questo paese, stiamo parlando di secoli di storia e non è mai successo niente. Fatta eccezione per alcune palazzine, di recente costruzione, qui non è mai successo nulla". A rincarare la dose ci si mette l’ingegnere Amadio Scaramucci, che sottolinea come sul versante dove insisterebbe la presunta frana sono state ricostruite case, grazie ai finanziamenti del terremoto, sono state edificate nuove costruzioni. "Vogliono spopolare Piattoni, ci spieghino il perché? Ci sono delle sentenze – prosegue l’ingegnere Amadio – che stabiliscono che su alcuni palazzi danneggiati ci sono problemi di costruzione. Qui si parla della presunta frana, nel frattempo si costruisce. Non capisco perché ad Ancona sulla frana hanno ricostruito l’autostrada, le case, mentre qui a Castel di Lama si pensa alla delocalizzazione. La frazione di Pescara del Tronto, ad Arquata, rasa al suolo a causa del terremoto del 2016, viene delocalizzata solo in parte, eppure le case sono crollate a terra. A Castel di Lama invece si delocalizza, perché? Non staremo con le mani in mano ad aspettare che la storia di Piattoni venga inghiottita. E’ una delle frazioni più vecchie e che ha fatto la storia di questa città. Se la frana verrà confermata è necessaria la bonifica e la messa in sicurezza, su quel versante andrà investito e ricostruito. Non lasceremo morire Piattoni".

Maria Grazia Lappa