"Piattoni, tempo perso e tanti soldi buttati"

Non si spengono i riflettori sulla frana di Piattoni. Tanti gli studi effettuati che hanno allargato il fronte franoso, ma l’ultimo colpo di scena ha visto bloccata la delocalizzazione. L’Ufficio regionale per la ricostruzione ha sciolto ogni dubbio: niente delocalizzazione, sul versante sono necessarie opere di mitigazioni, ma si può ricostruire. Il versante più vecchio e popolato del territorio resta comunque un osservato speciale. La ricostruzione è un’ipotesi da sempre sostenuta dall’ingegnere Amadio Scarmaucci, che sceglie di togliersi alcuni sassolini dalla scarpe. Sulla questione è stato sempre categorico e rimarca che in alcuni palazzi danneggiati di Piattoni ci sono problemi di costruzione e non legati al terremoto né tantomeno alla frana.

Ingegnere Scaramucci, l’Ufficio per la ricostruzione alla fine le ha dato ragione?

"Purtroppo c’è stata una volontà politica, che ci ha trascinati a questo punto. Questa vicenda andrebbe posta alla Corte dei Conti. Per stabilire la pericolosità di questo versante sono stati investiti tantissimi soldi. Sette anni fa proposi degli interventi per la ricostruzione di alcuni palazzi, che se fossero stati accolti avrebbero accontentato tutti: le persone sarebbero già rientrate in casa, ci saremmo risparmiato molti soldi per il Cas (contributo per l’autonoma sistemazione) e Piattoni avrebbe avuto un’altra chance, non sarebbe ridotta in queste condizioni, nel più completo abbandono. Adesso parliamo di 9 milioni di euro per la mitigazione, bastava solo costruire rispettando alcune regole fondamentali per le caratteristiche di questo terreno".

Nel frattempo?

"Purtroppo si è fatto terrorismo e la gente ora ha paura. A Piattoni sono state ricostruite case grazie al finanziamento del terremoto, del 110, sono case sicure, costruite a regola d’arte. Si parla della presunta frana, una frana ad intermittenza come le luci di Natale, ribadisco che i danni di alcuni palazzi non sono legati né al terremoto né alla frana".

Ingegnere come vede il futuro di Piattoni?

"Un futuro sicuramente non roseo, purtroppo Piattoni rimarrà per altri 10 anni in queste condizioni, nel più completo abbandono, si è persa una grande occasione di ridare vita e forza all’unica importante frazione del Comune".

Maria Grazia Lappa