Piazza Arringo da rifare. Il piano dell’Arengo: sarà il grande cantiere del secondo mandato

Mariotti

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per i lavori di riqualificazione che riguarderanno la storica e caratteristica piazza Arringo. Sarà questo uno dei primi rilevanti interventi del Fioravanti bis che vedrà ancora impegnati direttamente sul campo l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli e il sindaco stesso. Quella che verrà riconsegnata alla città sarà una cornice suggestiva e soprattutto attrattiva che, oltre al rifacimento della pavimentazione, vedrà anche lo storico palazzo dell’Arengo assumere una nuova veste con delle lastre di travertino che andranno a dare maggior lucentezza alla facciata dell’edificio. L’iter in questo momento si sta sviluppando attorno alla fase di progettazione che sta vedendo già all’opera il Demanio fino al raggiungimento di quella esecutiva. L’obiettivo ora è arrivare all’affidamento dei lavori per poi aprire il cantiere nei primi giorni del 2025. Proprio nella prima seduta della nuova giunta si era passati subito alla fase attuativa con l’approvazione dell’indirizzo relativo al progetto per la riqualificazione della piazza che ha così consentito all’amministrazione di trovare subito la svolta verso la realizzazione dell’importante intervento.

Da tempo è ormai attivata una stretta collaborazione tra comune e Demanio che si sta rivelando estremamente utile per mettere a punto la progettazione. Nelle idee dell’Arengo c’è la possibilità di riuscire ad arrivare alla gara di appalto per i lavori tra i mesi di novembre e dicembre. Dalla regione Marche così sono arrivati 1,5 milioni di euro che serviranno per il completamento del primo lotto. Il costo complessivo dell’intera opera invece si attesta attorno ai 4 milioni con il secondo lotto da 2,5 milioni che consentirà di riuscire ad avere un completo restyling alla pavimentazione attuale in pietra indiana. La ripavimentazione vedrà anche un’area a ferro di cavallo davanti al palazzo comunale che verrà realizzata con il travertino bianco. Inoltre si provvederà anche ad un miglioramento dell’illuminazione artistica con l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano. La nuova luce che permetterà di valorizzare al meglio la seconda caratteristica piazza della città. La scelta dovrebbe ricadere sulla scelta di materiali a basso impatto ambientale con i quali ottenere un maggior risparmio energetico e un determinato livello di comfort.

Le nuove lastre che comporranno la piazza vedranno l’utilizzo di materiali pregiati e innovativi capaci anche di consentire il deflusso delle acque meteoriche. Nel progetto si starebbe pensando anche all’introduzione di scorci di verde per offrire a cittadini e visitatori angoli di relax in grado di offrire anche un lato green. Una volta affidati i lavori così quello che arriverà sarà un 2025 decisivo, sempre per il primo lotto, dato che si dovranno rispettare le tempistiche regionali che impongono la chiusura entro dicembre. Di fatto saranno 11 mesi intensi (circa 330 giorni previsti) quelli che consentiranno subito di imboccare la strada verso il raggiungimento del primo traguardo. Nel frattempo si sta cercando di individuare in quale altra zona della città spostare il consueto mercato settimanale allestito a piazza Arringo. Ultimato il tutto Ascoli avrà una nuova piazza in grado di resistere nel tempo e capace di offrire uno splendido biglietto da visita a tutti i turisti.