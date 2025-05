Piazza Arringo a pezzi, riqualificazione al via dopo l’estate. Il piano dell’Arengo

Ascoli Piceno, 7 maggio 2025 – Tra buche e mattonelle rotte, ormai, non si può più attendere: la ripavimentazione di piazza Arringo è divenuta una priorità. Il progetto è pronto, va detto, ma il Comune non ha ancora affidato i lavori.

Lo farà, però, nel giro di qualche settimana, con l’obiettivo di avviare la riqualificazione generale della piazza subito dopo l’estate. L’intento del sindaco Marco Fioravanti e dell’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli è temporeggiare fino a metà agosto, per consentire il regolare svolgimento di tutti quegli eventi che nella stagione estiva animeranno il centro storico, compresa la Quintana. Pertanto, verrà riconsegnata alla città una piazza con un look completamente diverso, visto che anche lo storico palazzo dell’Arengo assumerà un’altra veste, con delle lastre di travertino che andranno a dare maggior lucentezza alla facciata dell’edificio.

Da tempo è ormai attivata una stretta collaborazione tra Comune e demanio che si sta rivelando estremamente utile per mettere a punto la progettazione. Nelle idee dell’Arengo c’è la possibilità di riuscire ad arrivare alla gara di appalto per i lavori entro Ferragosto, per poi partire appena terminato il periodo delle ferie.

Dalla Regione Marche è arrivato un milione e mezzo di euro che servirà per il completamento del primo lotto. Il costo complessivo dell’intera opera invece si attesta attorno ai 4 milioni con il secondo lotto da due milioni e mezzo che consentirà di riuscire ad avere un completo restyling alla pavimentazione attuale in pietra indiana.

La ripavimentazione vedrà anche un’area a ferro di cavallo davanti al palazzo comunale che verrà realizzata con il travertino bianco. Inoltre, si provvederà anche ad un miglioramento dell’illuminazione artistica con l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano. La scelta, in tal senso, dovrebbe ricadere sulla scelta di materiali a basso impatto ambientale con i quali ottenere un maggior risparmio energetico e un determinato livello di comfort.

Le nuove lastre che comporranno la piazza, come ribadito dall’assessore Cardinelli, vedranno l’utilizzo di materiali pregiati e innovativi capaci anche di consentire il deflusso delle acque meteoriche. Nel progetto si starebbe pensando anche all’introduzione di scorci di verde per offrire a cittadini e visitatori angoli di relax in grado di offrire anche un lato green. Per il completamento di tutti i lavori, in base al cronoprogramma, ci vorranno circa dieci mesi, ma non è escluso che si possa anche accelerare, per una volta, sulla tabella di marcia.