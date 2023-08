Piazza Carducci, cala il sipario su Cabaretour

In Piazza Carducci, zona Ascolani di Grottammare cala il sipario sull’edizione 2023 di Cabaretour, rassegna comica organizzata dall’Associazione Lido degli Aranci con il patrocinio del Comune. Un’edizione che ha ricevuto un ampio consenso dal numeroso pubblico che ha affollato le 2 piazze di Grottammare. Sul palco 2 grandi ospiti: Vincenzo Emmanuello, reduce dai recenti successi televisivi soprattutto con Eccezionale Veramente di Sky e l’ospite di Zelig Rocco Ciarmoli, da tutti conosciuto come Rocco il Gigolò. Faranno da contorno le poesie dialettali di Vincenzo Massacci e le canzoni di Antonio Malavolta. Per l’ultimo appuntamento di Cabaretour è stato inoltre previsto un

Premio Simpatia ad un personaggio di Grottammare, amato da tutti appunto per la sua simpatia e fidelizzato agli eventi del Lido Degli Aranci. L’Associazione da appuntamento al 31 agosto in Piazza Fazzini con Note d’Estate, concerto del maestro Davide Massacci e Julian Brodski.