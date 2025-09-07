Piazza colorata di bianconero. Una serata speciale con i tifosi

Bagno di folla per società, staff tecnico e squadra. Il dopo gara dell’Ascoli è stato un tripudio di emozioni che si sono susseguite in piazza del Popolo fino a tarda serata. Nel vero cuore pulsante della città sono stati circa 3mila i presenti che, accorsi in occasione della settima ‘Festa del Picchio’, hanno potuto far sentire nuovamente tutto il proprio calore ai propri beniamini. Gli stessi che in questa stagione saranno chiamati a risollevare le sorti dello storico club di corso Vittorio Emanuele dopo alcune annate particolarmente sofferte. Il pareggio con la Juventus Next Gen per 0-0 non ha affatto rovinato la serata. Al Del Duca nel corso dell’incontro era già stato sfondato il muro dei 10mila spettatori. L’esito della partita così ha permesso di mantenere l’imbattibilità e, allo stesso tempo, di portare a casa un altro prezioso punto per alimentare la classifica.

La rottura totale dei rapporti tra la tifoseria e la precedente dirigenza aveva prodotto una battuta d’arresto alla manifestazione che nel 2024 non era andata in scena. Ecco così che a distanza di due anni dall’ultima circostanza i gruppi della curva sud Rozzi, il comune e i vertici dell’Ascoli Calcio sono potuti tornare ad unire le forze per allestire il consueto appuntamento. Intorno alle ore 20 l’iniziativa ha preso il via con la presentazione delle formazioni del settore giovanile, partendo dalle squadre dell’attività di base fino ad arrivare alla Primavera. Successivamente è stata la volta dei tesserati dell’Ascoli for Special, la squadra del progetto ‘Facciamo Goal alla Disabilità’ della Polisportiva Borgo Solestà. Una realtà iscritta alla divisione calcio paralimpico e sperimentale.

Dopodiché si sono susseguiti il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore Nico Stallone, l’amministratore unico Bernardino Passeri, Andrea Londoño, Andrea Passeri, il direttore sportivo Matteo Patti e i rappresentanti della curva sud. Il tutto è stato accompagnato dal momento solidarietà dedicato a Luca Bernabei, giovane calciatore del Monticelli che sta combattendo per la propria vita. A lui sarà devoluta la raccolta fondi, allestita fuori dallo stadio e nel corso della serata in piazza, per sostenere delle cure specialistiche in Germania e negli Stati Uniti che comportano costi insostenibili per la sua famiglia.

Il gran finale lo si è avuto con l’arrivo della prima squadra. Il momento clou della serata ha visto salire sul palco, uno per uno, i protagonisti del nuovo organico del Picchio. Ovazione per ciascuno dei tanti giocatori che saranno chiamati a scendere in campo per onorare la maglia. Assieme a loro immancabile la presenza del tecnico Tomei e del suo staff tecnico. Cori, fumogeni, sciarpe, bandiere e tanti vessilli bianconeri per sancire l’unione tra un popolo tornato ad infiammarsi come non accadeva da anni, istituzioni e club.

Massimiliano Mariotti