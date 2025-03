Piazza Cristo Re, ipotesi nuovo mutuo per il restyling

Potrebbe essere un nuovo mutuo, lo strumento con cui finanziare l’intervento di restyling in piazza Cristo Re: per ora se ne può parlare solo al condizionale, dato che la maggioranza deve ancora approfondire il tema. L’idea di base riguardo a questo importante lavoro, però, è di valutare le risorse economiche disponibili in base al futuro avanzo di bilancio e capire se ci sia la possibilità di realizzarlo. Date le tante opere in corso, comunque, è possibile che non ci siano soldi per affrontare questa nuova iniziativa, o che comunque questi verranno utilizzati per opere considerate maggiormente prioritarie. Tenendo in considerazione tutto ciò, al civico 124 di Viale De Gasperi si sta valutando la possibilità di chiedere l’accensione di un mutuo, probabilmente alla Cassa Depositi e Prestiti, così da incamerare quanto necessario al completamento dell’opera. Si è calcolato, infatti, che per rifare la superficie di Porto d’Ascoli sarebbero necessari dai 500mila ai 600mila euro. La pratica di piazza Cristo Re, da sempre sponsorizzata dal consigliere di maggioranza Gino Micozzi, nel tempo è diventata oggetto di pressanti richieste da parte dei cittadini. In particolare, a volere il restyling è il comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro, presieduto da Elio Core, che ha anche domandato di far tornare la piazza sede del mercato settimanale di zona: un appuntamento che da diversi anni va in scena in via Toti e che, per molti residenti di zona, dovrebbe tornare nella sua location originaria. Il rifacimento di piazza Cristo Re, peraltro, è stato ideato proprio per farvi tornare il mercato del sabato: a tal proposito, quindi, si renderà necessario il completo rifacimento della pavimentazione, in modo che possa ospitare non solo gli stand, ma anche i mezzi che trasportano le merci. Nel pacchetto verrebbe inclusa anche l’aggiunta di aree verdi, Il tutto, per ora, è stato messo in standby, almeno fin quando non ci saranno risorse certe e sufficienti per portare avanti l’iniziativa. Da qui l’idea di accendere un mutuo.