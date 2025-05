Piazza Dante, incontro con la Soprintendenza

È previsto per il 27 maggio, l’incontro fra il comune e la Soprintendenza dove discutere i termini della riqualificazione prevista per piazza Dante. Nello specifico si dovrà stabilire se la tecnica dell’asfalto stampato sia compatibile con l’area del Paese Alto oggetto di tale intervento. Se il comune dovesse ottenere il nulla osta dell’altro ente, non avrebbe motivi ostativi per l’avvio dei lavori. Nel frattempo, tramite indagine geologica, si deve stabilire se le eventuali cavità presenti nel sottosuolo del ‘vecchio incasato’ possano consentire solo questo tipo di lavori, di natura molto meno impattante rispetto ad altre tipologie di scavi. Nel pacchetto di piazza Dante, peraltro, rientra anche la ripavimentazione di alcune strade limitrofe, fra cui via Ariosto, via Tasso e via della Porta Antica. Il tutto per una superficie complessiva di circa 1.400 metri quadri da ammodernare.

Più controversa, invece, è la questione dei parcheggi che verrebbero tolti da piazza Dante e piazza Bice Piacentini. Diversi residenti, nell’ultima assemblea di quartiere, hanno espresso il proprio disaccordo a tale iniziativa, e soprattutto all’idea di eliminare la zona a traffico limitata instaurata, ormai, una decina d’anni or sono. Gli abitanti del Paese Alto infatti chiesero a gran voce la ztl per porre rimedio ai weekend di parcheggio selvaggio nelle zone clou del quartiere. A breve, però, la ztl verrebbe tolta, e i parcheggi eliminati dalle due piazze verrebbero recuperati al di sotto delle scuole ‘Marchegiani’, attraverso due percorsi distinti. Da una parte ci sarà la possibilità di acquisire, a tariffa annua, un parcheggio dedicato ed esclusivo. Dall’altra, si potrà acquistare un abbonamento per poter accedere all’area di sosta e posteggiare, anche se in quel caso non si avrebbe la certezza di trovare posto.

Altre modifiche al centro storico di San Benedetto sono state illustrate nel medesimo incontro pubblico. In particolare, i referenti dell’amministrazione hanno spiegato alcuni cambiamenti alla viabilità: quello più importante è in via Gemito, strada che acquisterebbe il senso unico in direzione ovest. Nello spazio avanzato, il comune realizzerebbe altri 40 parcheggi a servizio del quartiere. Altra importante novità è il futuro inserimento di una nuova tratta degli autobus, progettata per fare la spola da Paese Alto e Ponterotto verso la stazione centrale, passando per l’area del cimitero, la zona dei papi e quella dell’ospedale. Contestualmente, verrebbe eliminata una tratta che passa all’interno del Paese Alto.

Giuseppe Di Marco