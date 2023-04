Piazza del Popolo si trasforma in discoteca

Il doppio appuntamento musicale che questo fine settimana, stasera e domani sera, sarà di scena in piazza del Popolo, se da un lato avrà il merito di portare gente in città e benefici agli esercizi pubblici grazie ad una maggiore affluenza in centro (i ristoranti, soprattutto di piazza del Popolo, sono tutti pieni in concomitanza con i due eventi), dall’altro ha portato con sé qualche polemica. Un copione che si ripete ogni volta che il salotto cittadino viene utilizzato per questo genere di manifestazioni. Come è successo, ad esempio, qualche anno fa con la prima edizione dell’Aperistreet. La città, insomma, si divide, tra i giovani, i commercianti e gli amanti di questi appuntamenti che li accolgono e partecipano agli stessi con entusiasmo, e qualche residente e le associazioni a tutela del patrimonio artistico e architettonico che invece non vedono di buon occhio eventi così strutturati. L’appuntamento, comunque, è per stasera (dalle 22 alle 2) con ‘89 discoteca’, format itinerante con la migliore musica degli anni Ottanta e Novanta, e per domani (dalle 18 alle 23) con ‘All-in tutti in piazza’, party organizzato da Apply, Sestopiano, Impero, Young wild and free, Atelier1 e Apevents e che vedrà la partecipazione di diversi dj e artisti emergenti locali.