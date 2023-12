Piazza dell’Aquila si rifà il look

Piazza dell’Aquila, nel cuore del centro storico di Monteprandone si rifà il look con un intervento di riqualificazione mediante la realizzazione di nuove reti di distribuzione elettrica ed illuminazione. Il progetto esecutivo è stato realizzato dall’Ufficio Tecnico del Comune e prevede una stima complessiva della spesa di 68mila euro più Iva. I lavori a base d’asta ammontano a circa 60mila euro più oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso. Tramite il Me.Pa, i lavori sono stati affidati alla ditta Bluepower srl con sede a Porto d’Ascoli, che ha offerto un ribasso dello 0,48% sull’importo a base di gara, per un totale di 59.849 euro più Iva per complessivi 65.884 euro. Piazza dell’Aquila è il salotto buono del paese, luogo di varie manifestazioni, dove si affacciano i palazzi più belli del borgo: palazzo comunale e palazzo Campanelli, ma anche punto di partenza per le rue caratteristiche.