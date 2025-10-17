"Piazza dissestata, è caduto pure il parroco"

"È caduto anche il parroco". La segnalazione arriva dal presidente del Comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro, Elio Core, che torna a denunciare la condizione critica di piazza Cristo Re, da tempo al centro delle lamentele dei residenti. La pavimentazione dissestata e i sanpietrini sollevati dalle radici dei pini hanno reso la zona, secondo il comitato, "impraticabile e pericolosa". La nuova lettera indirizzata al sindaco Antonio Spazzafumo e agli assessori competenti nasce da un episodio concreto che ha suscitato forte preoccupazione. "Da tempo – scrive Core – il Comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro segnala la pericolosità di piazza Cristo Re, diventata impraticabile e rischiosa per i cittadini. Nel corso degli anni abbiamo esposto più volte il problema, ricevendo promesse che purtroppo non sono state mantenute".

Il presidente ricorda anche che "nell’ultimo incontro di alcuni mesi fa abbiamo presentato alcune nostre idee per la riqualificazione della piazza al consigliere comunale Gino Micozzi", che per conto dell’Amministrazione avrebbe predisposto un progetto di riqualificazione con una nuova piantumazione e un diverso assetto architettonico. A rendere ancora più urgente la questione è quanto accaduto al parroco Don Pio Costanzo, storico riferimento della comunità religiosa del quartiere. Core racconta che l’ex parroco, attraversando la piazza, è caduto rovinosamente a terra a causa del dislivello dei sanpietrini. "Don Pio – si legge nella lettera – ha riportato conseguenze fisiche che lo hanno costretto a recarsi al Pronto Soccorso di San Benedetto del Tronto, accompagnato dal 118". Un episodio che, secondo il presidente, "testimonia ancora una volta la pericolosità della piazza". Il Comitato sottolinea come gli incidenti si ripetano da anni e che nonostante le segnalazioni, nessun intervento concreto sia stato avviato. "Abbiamo chiesto più volte – continua Core – di mettere in sicurezza la piazza, ma non abbiamo visto risultati. È necessario che la riqualificazione promessa diventi finalmente realtà, al pari delle altre piazze della città in fase di ristrutturazione". L’appello, dunque, è chiaro e diretto: il quartiere chiede un’azione immediata per restituire sicurezza e dignità a uno dei luoghi più simbolici di Porto d’Ascoli. "Il nostro invito – conclude Core – è che l’Amministrazione comunale prenda urgenti provvedimenti e realizzi quanto promesso, prima che si verifichino nuovi incidenti".

e.la.