Piazza Europa e Fontana Ciccolini: "Così Rotella può rinascere"

Una nuova piazza per una ‘nuova’ Rotella, un simbolo per tutti che testimonia la tenacia dei rotellesi e che segna la rinascita dopo il sisma del 2016, dopo il nevone del 2017 e dopo la pandemia del 2020. Si tratta di Piazzale Europa, inaugurato dal sindaco Giovanni Borraccini e dalla sua giunta, insieme alla Fontana Ciccolini. E’ stato, questo, uno dei primi interventi del Pnrr del territorio ad essere ufficialmente conclusi. "Rotella, una comunità piegata ma mai spezzata, perché ha sempre nutrito la speranza della ricostruzione – ha spiegato il sindaco Borraccini –. Pensiamo che sia stato raggiunto un obiettivo importante che va ad aggiungersi a diversi interventi che abbiamo realizzato in questi anni sul territorio volti soprattutto alla riqualificazione del nostro patrimonio e alla sua messa in sicurezza, aggiungerei anche con un occhio di riguardo all’accessibilità. A breve, ci saranno nuovi e importanti lavori, di cui alcuni già avviati mentre altri sono in avvio, che permetteranno la creazione di nuovi alloggi, nuovi interventi sulla viabilità comunale e nuovi interventi sull’efficientamento energetico con il rifacimento dell’illuminazione pubblica. Abbiamo sempre parlato di inaugurazione, ma credo sia giusto parlare di restituzione – ha concluso il sindaco rotellese –, perché come amministrazione abbiamo preso in prestito la piazza, l’abbiamo migliorata e oggi la restituiamo ai cittadini".

Matteo Porfiri