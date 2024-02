Piazza Garibaldi solo per residenti

Destinare i parcheggi di piazza Garibaldi ai soli residenti: è questa l’idea che si è fatta strada in maggioranza per recuperare gli stalli che andrebbero perduti con la riqualificazione di piazza Montebello. L’amministrazione non ha ancora adottato una soluzione definitiva in proposito, anche perché il progetto è tuttora in fase di realizzazione e, una volta completato, dovrà essere presentato al quartiere Marina Centro. Alcuni suoi abitanti, in tal senso, hanno già mostrato di non apprezzare l’iniziativa di restyling, perché questa potrebbe comportare la riduzione del traffico veicolare, e quindi un minore afflusso di potenziale clientela. Ma soprattutto, a spaventare i residenti di zona è la perdita della doppia fila di stalli lungo via Montebello: in base all’orientamento che si sta seguendo, infatti, questa strada verrebbe completamente chiusa al traffico, fino all’incrocio con l’isola pedonale di viale Secondo Moretti. C’è poi un altro problema: senza questa via, il comune dovrebbe trovare una valvola di sfogo per le macchine in transito. Se a questo problema parrebbe non esserci soluzione valida – l’unica sarebbe la riapertura a doppio senso di via Gramsci, ad oggi non contemplata – sulla perdita di parcheggi, invece, si potrebbe mettere una toppa. In piazza Garibaldi, tenendo presente tutti gli spazi, ci sono 54 posteggi e un numero variabile di altri posti – tra 9 e 10 – all’incrocio con via San Martino. Oltre 60 parcheggi, che con il restyling di piazza Montebello potrebbero essere destinati ai soli residenti.

Una contropartita non indifferente, ma è da capire come una mossa del genere possa impattare sull’assetto cittadino: piazza Garibaldi e la vicina piazza San Giovanni, infatti, sono regolarmente prese d’assalto da visitatori esterni. Sono queste, anzi, le superfici maggiormente utilizzate durante il weekend e la bella stagione, fatta eccezione per il lungomare. Per accontentare gli abitanti di zona, quindi, si rischia di creare problemi nei periodi di maggiore afflusso turistico. È per questo che il comune punta tanto, in parallelo, al ripristino del parcheggio adiacente alla stazione: un’area di sosta con quasi 150 stalli, la cui realizzazione è a cura della Metropark, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, che sarà futuro gestore del parcheggio. In un modo o nell’altro, comunque, piazza Montebello deve essere riqualificata. Il vertice comunale, in tal senso, vuole ripavimentarla, riqualificando anche via Palermo per creare un collegamento adeguato con lo scalo ferroviario.

Giuseppe Di Marco