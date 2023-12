Piazza intitolata al dottor Giorgio Mariani

E’ stata scoperta ieri la targa ’largo Guido Giorgio Mariani’ nel piazzale antistante la sede universitaria all’ex Mazzoni al colle dell’Annunziata. E’ il modo scelto dal Comune di Ascoli per ricordare il chirurgo ascolano morto il 7 giugno del 2012. Non una data casuale è stata scelta, come ha ricordato ieri mattina nel corso della cerimonia Elisabetta Mariani, figlia del compianto medico. "E’ il giorno in cui mio padre ha conseguito la sua prima laurea" ha spiegato Elisabetta, presente con la mamma Lola, la sorella Francesca, i parenti e gli amici più stretti. "Voglio ringraziare il sindaco Fioravanti perché ha realizzato quello che noi speravamo da quando papà se n’è andato. Questo posto è perfetto; era un ospedale e lui ha curato gli esseri umani come poche persone e perché è sede di università. Lui ha tre lauree, ha sempre studiato, mai smettendo di sfidare sé stesso. Proprio oggi, 49 anni fa, ha preso la sua prima laurea. Abbiamo fatto una cosa meravigliosa e ringrazio tutte le persone che si sono adoperate. In quelle che sono qui in questo momento vedo un pezzetto di lui e un pezzetto di noi". Una cerimonia semplice, ma sentita durante la quale il sindaco Fioravanti ha speso parole per Guido Mariani: "Mariani ha rappresentato a suo modo la storia di Ascoli; era molto legato all’Ascoli calcio, appassionato di politica. Quando apprendemmo la notizia della sua scomparsa e interrompemmo in segno di lutto il consiglio comunale in corso".

Peppe Ercoli