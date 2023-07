Piazza Montebello, Barlocci all’attacco

Continuano le polemiche sul rifacimento di piazza Montebello: il restyling della superficie, atteso da anni, è stato inserito nella nuova articolazione del programma triennale di opere pubbliche con uno stanziamento di 1,2 milioni, e l’intervento è stato anche incluso nel Documento Unico di Programmazione che verrà discusso e votato nel consiglio comunale di lunedì prossimo. A protestare per l’eccessiva solerzia del comune, ancora una volta, è Luciana Barlocci: per l’ex consigliera di maggioranza l’amministrazione avrebbe dovuto condividere il progetto che si intende realizzare nel quartiere Marina Centro, e che include, oltre alla ripavimentazione della piazza, anche la pedonalizzazione di via Montebello e la riqualificazione di via Palermo, che collega l’abitato alla stazione dei treni e al maxi parcheggio in via di realizzazione. "Sinceramente mi posso spiegare facilmente quello che sta succedendo. Il programma triennale delle opere pubbliche è stato modificato in tutta fretta anziché a metà settembre, perché l’amministrazione deve dire alla città che è pronta a concretizzare queste iniziative, e a dare garanzie alla parte della maggioranza che nei giorni scorsi ha espresso delle perplessità. Insomma, placare la maretta". Il riferimento è a Centro Civico Popolare, che nei giorni scorsi ha rinnovato un serrato confronto con il sindaco su iniziative comunali e trasparenza nelle decisioni. "Desidero non essere fraintesa: noi sambenedettesi aspettiamo piazza Montebello da una vita, ma dire che non esiste un progetto e, contemporaneamente, mettere i soldi, non ha alcun senso".