Piazza Montebello, cantiere in autunno

Si può ufficialmente definire conclusa, la fase progettuale del restyling previsto per piazza Montebello. Gli uffici hanno approvato il progetto esecutivo dell’iniziativa, che avrà un costo di 1,7 milioni. Un percorso abbastanza lungo e articolato, quello della progettazione: si ricorderà infatti che l’idea era stata illustrata ai cittadini nell’aprile 2024, e che inizialmente era stata ipotizzata una spesa di 1,2 milioni. Nel corso dei mesi però si sono presentati agli occhi dei tecnici numerosi problemi, come quello inerente ai due manufatti presenti ai lati della piazza: casotti che alla fine si è deciso di non spostare, almeno per ora, e di incorporare nell’iniziativa. Al contempo si è dovuto ragionare sulla cabina elettrica di via Palermo, dove è stata prevista una scultura a forma di imbarcazione. Anche in questo caso si è stabilito di non trasferirla e di prevedere un’area di passaggio per i mezzi tecnici per l’eventuale manutenzione. Altro grattacapo è stato quello del mercato settimanale. Con l’apertura del cantiere, infatti, le bancarelle non potranno rimanere nell’area coinvolta nell’intervento. L’idea, in tal senso, è di stabilire con la ditta appaltatrice un numero di tranche – due o forse tre – in cui suddividere l’operazione, in modo da non essere costretti a spostare tutti gli stand che occupano il centro martedì e venerdì. Stand che quindi verranno progressivamente spostati nelle vie limitrofe. Ora il comune può procedere con il bando per aggiudicare i lavori: l’iniziativa dovrebbe partire, considerando i tempi tecnici dell’appalto, tra novembre e dicembre. Come verrà la nuova piazza? L’idea progettuale illustrata in Auditorium includeva tre macro-interventi: il primo per la piazza, poi quello per via Palermo e l’ultimo su via Montebello. L’area della piazza che da anni ospita il mercato avrà un nuovo pavimento in porfido e sarà protetta da 16 tende a base triangolare, che esibiranno gli stemmi dell’araldica rivierasca, e saranno adagiate su 24 pennoni di 8 metri da dividersi in 4 gruppi distinti. A ridosso delle intersezioni con via Pisa e via Amalfi verranno ubicate due isole verdi di forma ovale, perimetrate da una seduta. Ulteriori sedute, questa volta a forma di onda, troveranno posto lateralmente, assieme a rastrelliere e piantumazioni. Anche in via Montebello ci saranno delle panchine, e la strada sarà rifatta in porfido. Un’importanza particolare verrà data a via Palermo, trait d’union fra il centro e lo scalo ferroviario.

Giuseppe Di Marco