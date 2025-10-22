Piazza Montebello e il mercato da dislocare

Viale Olindo Pasqualetti e viale Buozzi: salvo ripensamenti saranno queste le strade che ospiteranno il mercato settimanale durante i lavori di restyling di piazza Montebello. Lavori che dovrebbero iniziare non appena individuata la ditta tramite bando d’appalto. Inizialmente si era pensato di spostare le bancarelle del martedì e del venerdì nella zona limitrofa, come in via Calatafimi, via Roma, via Galilei e largo La Spezia. E in effetti per il vertice comunale questa rappresenterebbe tuttora la soluzione ideale: con questa dislocazione, infatti, gli stand non si sposterebbero eccessivamente, mantenendo posizioni molto vicine a quelle occupate sulla superficie da rifare e sull’omonima strada. Il problema, però, è che molto probabilmente il cantiere non verrà diviso in tranche, ma si eseguirà in un unico lotto. Questo implica un altro fatto: l’area del cantiere dovrà avere un perimetro ben più ampio, perché materiali e attrezzature dovranno trovarsi sempre nei paraggi. Molto probabilmente, pertanto, verrebbero messi proprio nelle stradine perpendicolari alla piazza. Il mercato a quel punto verrebbe dislocato in tutt’altra zona del centro pulsante di San Benedetto, in una zona comunque molto trafficata. Al momento però non è ancora stata presa una decisione definitiva sull’argomento: molto dipenderà dagli accordi che verranno presi fra comune e società appaltatrice. Oltretutto il cantiere di piazza Montebello si presenta, già di per sé, piuttosto articolato: è noto infatti che la ditta dovrà intervenire non solo sulla superficie, ma anche su via Montebello – che verrà pedonalizzata – e via Palermo, che diventerà il passaggio di congiunzione ideale fra centro città e stazione ferroviaria. Come da progetto, la piazza verrà protetta da vele recanti gli stemmi dell’araldica locale, innalzate su appositi pennoni al di sotto dei quali ci saranno anche sedute a forma di onda e verde. In via Palermo – in corrispondenza di via Gramsci – verrà posizionata una scultura raffigurante una tipica imbarcazione rivierasca, e il punto prenderà le sembianze di un approdo. Resta da capire, ora, se i commercianti saranno d’accordo con la nuova dislocazione delle bancarelle. In ogni caso, la situazione del quartiere Marina Centro continua a rappresentare una criticità a livello di viabilità: è per questo che è stata pensata l’iniziativa del project financing per realizzare un parcheggio interrato in piazza San Giovanni: le auto, da anni, stentano a passare e trovare posto a sud di via Manzoni.

Giuseppe Di Marco