Piazza Montebello, niente da fare

Se fosse accaduto quattro giorni fa in molti avrebbero parlato di pesce d’aprile. Oggi, invece, lo stralcio delle opere pubbliche dal consuntivo di bilancio suona come l’ennesimo campanello d’allarme per un’amministrazione comunale che deve giocarsi bene ogni carta, se vuole continuare a governare la città. Cosa si è deciso nell’ultima riunione di maggioranza? In realtà si tratta ancora di ipotesi al vaglio, e in settimana assessori e consiglieri dovranno tornare a riunirsi per prendere la decisione finale: il tema è il piano triennale di opere pubbliche, di cui qualche giorno fa si prospettava una corposa modifica, con l’integrazione di opere importanti come il rifacimento di piazza Montebello, piazza Ancona, piazza Pazienza. Ora, però, pare che nessuna di tutte queste opere verranno incluse nel programma, perché non finanziabili attraverso il consuntivo di bilancio da approvare entro aprile. Il problema, rimarcato da una parte della maggioranza, è che senza progetti e computi economici, non si conoscerebbe l’esatta entità degli investimenti necessari: prima di inserire le opere nel piano, quindi, andranno redatti i relativi elaborati.

Va da sé che in questo momento sarebbe impossibile assegnare tali compiti agli uffici comunali, già impegnati nella stesura del progetto definitivo del Ballarin. Insomma, lavori come la pedonalizzazione di piazza Montebello o il restyling degli altri punti di aggregazione slitteranno a data da destinarsi. Come verranno distribuiti i fondi rinvenuti nelle pieghe del bilancio? Oltre ai 670mila euro per il rifacimento degli asfalti, si prevede una spesa di 600mila euro per i servizi sociali, 500mila euro per manutenzioni scolastiche e del lungomare e altri 500mila per finanziare il cartellone degli eventi estivi. E sarebbe proprio quest’ultimo indirizzo a generare malumori in maggioranza. Si noterà, infatti, come il consigliere Umberto Pasquali non si sia presentato nell’ultimo consiglio comunale. Il socialista peraltro, non avrebbe fatto parte nemmeno dell’ultima riunione di maggioranza. Segni premonitori? Quel che pare evidente, in questo momento, è che il consigliere del misto stia manifestando, attraverso ripetute assenze, tutto il proprio malcontento per la gestione Spazzafumo. A proposito di uffici comunali, l’onorevole Giorgio Fede (M5s) ha presentato un’interrogazione parlamentare sul trattamento economico della dottoressa Catia Talamonti mentre era presidente della Picenambiente, chiedendo se sussistano i presupposti per un’ispezione ministeriale.

Giuseppe Di Marco