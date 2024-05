Piazza Montebello, slittano i lavori

I lavori per piazza Montebello slittano, mentre quelli del lungomare sono alle porte. La rimodulazione del cronoprogramma relativo ad alcune delle maggiori opere pubbliche cittadine è stata al centro della riunione di maggioranza svoltasi due giorni fa: durante l’incontro si è discussa la distribuzione dell’avanzo di bilancio, un tesoretto da oltre 6 milioni, da cui dovrebbero venir fuori stanziamenti anche per piazza Dante e il sottopasso ciclopedonale dell’Albula. Comunque le questioni principali, oltre alle modifiche da apporre all’idea progettuale del parco ex Ballarin, sono state quelle del lungomare centrale e piazza Montebello. Per quanto riguarda il primo argomento, oggi dovrebbe essere ratificato il nuovo progetto definitivo-esecutivo, che non cambia la sostanza di quello approvato anni fa: nell’iniziativa, che ha un valore di 2.760.000 euro, dovrà essere inserito un nuovo stanziamento di 300mila euro per l’illuminazione e il verde. Approvato l’elaborato sarà possibile metterlo a bando e quindi i lavori, come programmato, partirebbero in autunno.

Diverso il discorso per piazza Montebello: anche in questo caso l’apertura del cantiere era stata preventivata per ottobre, ma ora invece si parla di gennaio 2025. Questo perché sarà necessario trasferire la cabina elettrica di via Palermo, strada che va riqualificata assieme alla piazza. Calcolati i computi metrici si arriverà al progetto definitivo fra giugno e luglio, dopodiché, a settembre, i lavori potranno andare a bando. Considerati i tempi burocratici, l’opera non potrà essere avviata prima di gennaio. Tra l’altro, allo stanziamento iniziale – 1,2 milioni – va aggiunta una somma tuttora da definire, che potrebbe aggirarsi attorno ai 400mila euro, proprio per risolvere il nodo di via Palermo. L’utilizzo dell’avanzo verrà portato al prossimo consiglio comunale, che dovrebbe tenersi a metà giugno. Resta da risolvere la questione del Ballarin: è da capire, soprattutto, quanto e come verrà ridimensionata l’idea progettuale relativa alla parte nord del parco, e quanti soldi in più bisognerà investire per i dettagli e le rifiniture della porzione sud e centro. Per questi lavori sono stati stanziati 2.680.000 euro, di cui 2.440.000 intercettati dalla precedente amministrazione, cui vanno aggiunti i 450mila euro messi a disposizione dalla Fondazione Carisap. Per quanto riguarda piazza Dante, l’idea è di ripavimentarla e di togliervi i parcheggi: gli stalli, al Paese Alto, spariranno anche da piazza Bice Piacentini.

Giuseppe Di Marco