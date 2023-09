Piazza Montebello: via al restyling

L’attesa per piazza Montebello è finita: il comune ha appena avviato l’iniziativa di restyling della superficie, che dovrà passare per la redazione dei progetti, l’appalto dell’opera e l’intervento vero e proprio: tenendo in considerazione tutte queste fasi, il cantiere dovrebbe chiudersi nell’autunno 2024. Intanto, però, l’amministrazione di Viale De Gasperi ha deciso di affidare ad un tecnico esterno l’incarico di scrivere il piano di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo dell’intervento: gli elaborati dovranno essere consegnati entro tre mesi, dopodiché si procederà all’affidamento e all’operazione concreta. Anche se il progetto vero e proprio ancora non esiste, viene da chiedersi cosa vedranno cittadini e turisti da qui ad un anno. In primis, è intenzione del comune rifare i sottoservizi e ripavimentare l’area, riqualificando contestualmente anche via Palermo e la sua scalinata, passaggio di collegamento fra il centro e la stazione dei treni. Si interverrà all’interno di un perimetro delimitato a nord da via Roma, a ovest da via Montebello, a sud da via La Spezia e via Pizzi: l’idea è di realizzare un’area pedonale urbana in continuità con quelle esistenti, prevedendo spazi per la sosta e l’aggregazione. È volontà degli amministratori far sì che in piazza Montebello continui a svolgersi il mercato settimanale, nel rispetto dei limiti imposti dai nuovi spazi.

È stata abbandonata, invece, l’ipotesi manufatto: inizialmente, infatti, si era pensato di costruire un nuovo volume al centro della piazza, per la vendita e la somministrazione di tipicità enogastronomiche. Con le risorse stanziate, però, non ci sarà la possibilità di mettere in pratica questa soluzione. Oltretutto un’idea del genere avrebbe sicuramente trovato l’opposizione di molti residenti locali, desiderosi di mantenere piazza Montebello aperta ventiquattr’ore al giorno. Insomma, lo scopo primario è riqualificare la piazza, ma in ogni caso l’elaborato finale dovrà essere scritto nel massimo rispetto degli aspetti storico-evolutivi del quartiere Marina Centro: si prospetta, in tal senso, anche un possibile recupero simbolico della storia e delle tradizioni della marineria sambenedettese. I percorsi e le zone di ingresso dovranno essere progettati in base al criterio della massima accessibilità e fruibilità per ogni tipo e fascia di utenza. In un secondo momento, infine, si procederà con la pedonalizzazione di via Montebello, ma questa parte del progetto dovrà superare il vaglio dei futuri studi sulla mobilità cittadina.

Giuseppe Di Marco