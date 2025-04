Piazza Pazienza cambia nome. Un progetto per l’infopoint

L’attesa per piazza Pazienza forse sta per finire: il comune di San Benedetto ha ripreso contatto con il Bim Tronto per portare avanti l’iniziativa di riqualificazione della superficie, che quindi potrebbe diventare un infopoint come altri che sono stati realizzati dal consorzio nel territorio Piceno. Superficie che, parallelamente, verrà ridenominata in piazza della Vecchia Pescheria, mentre al celebre fumettista di origini rivierasche verrà dedicata una delle strade più frequentate della città: il nome di Paz, infatti, prenderà il posto oggi occupato da viale delle Tamerici. Il restyling però non può riguardare solo la toponomastica cittadina, ed ecco che entra in gioco il Bacino imbrifero montano del fiume Tronto: una quindicina di giorni fa, infatti, l’amministrazione di Viale De Gasperi ha ricontattato i vertici del Bim per ridiscutere il progetto presentato alcuni anni fa, che prevede la riqualificazione dell’area e il recupero della vecchia pescheria, per tramutarla in un punto di riferimento della promozione locale. Secondo l’elaborato del Bim, che aveva già ottenuto il benestare della Soprintendenza, la struttura verrebbe mantenuta in quanto bene archeologico, ma sarebbe implementata con un moderno design a vetro, come nella più classica tradizione dei punti di informazione turistica. Considerando la ripavimentazione della piazza, il rifacimento del tetto e l’installazione degli arredi, l’iniziativa avrebbe un costo di circa 400mila euro. Risorse che in passato erano state messe a disposizione dal Bim, e che però nel frattempo sono state utilizzate per realizzare altre idee a beneficio del Piceno. Di conseguenza andranno trovate nuove somme: il finanziamento dell’opera comunque sarebbe a carico del Bim, il quale gestirebbe l’infopoint per 25 anni. "Da sempre siamo interessati a recuperare quell’area e a rivitalizzarla – commenta il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani – Siamo convinti che un infopoint nel cuore di San Benedetto sia l’idea vincente per dare un nuovo significato a quello spazio e per pubblicizzare le bellezze del nostro territorio. Ci auguriamo che l’iniziativa vada avanti con successo". Le piazze della città sono senza dubbio un pallino dell’amministrazione: le iniziative di recupero o rilancio avviate o annunciate sono numerose, tenendo presente la realizzazione di piazza San Pio X, il restyling di piazza Montebello, la ripavimentazione di piazza Dante e piazza Cristo Re, alle quali si è recentemente aggiunta anche piazza Ancona.

Giuseppe Di Marco