Piazza Roma verso il restyling. Dalla pavimentazione alle luci: c’è un investimento da 2 milioni

Dopo il via libera da parte dell’Agenzia del Demanio, il Comune di Ascoli accelera il percorso di riqualificazione urbana previsto dal Piano città, con un focus particolare su un luogo simbolo: piazza Roma. Questa, infatti, si prepara a cambiare volto grazie a un progetto fortemente voluto dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. Il primo passo è già stato compiuto con l’approvazione in giunta degli indirizzi progettuali, che guideranno la stesura del progetto esecutivo. I lavori, secondo le previsioni, potrebbero partire entro la fine del 2026, con un investimento stimato di circa 2 milioni di euro. Il piano dell’Arengo punta a una riqualificazione profonda ma rispettosa del valore storico del sito. La pavimentazione attuale sarà completamente sostituita con materiali di pregio, scelti anche in accordo con la Sovrintendenza, per garantire resistenza al tempo e agli agenti atmosferici. L’obiettivo è non solo migliorare l’estetica, ma anche assicurare la carrabilità per i mezzi di soccorso e per le forniture ai negozi presenti. Particolare attenzione sarà rivolta al restauro degli elementi esistenti, come le fontane e il monumento centrale, che torneranno a risplendere grazie a un intervento conservativo. Le bordature in travertino e le geometrie della piazza verranno valorizzate per rafforzarne l’identità storica e architettonica.

Sul fronte della mobilità, il progetto include una revisione completa della segnaletica e dei percorsi pedonali, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’introduzione di soluzioni che agevolino anche la fruizione da parte delle persone ipovedenti. È prevista inoltre una nuova rete per il drenaggio delle acque piovane, fondamentale per preservare la pavimentazione e migliorare la sicurezza. Uno degli aspetti più innovativi sarà il nuovo sistema di illuminazione artistica: verranno installati corpi illuminanti a Led a basso impatto energetico ma di alto valore estetico, pensati per integrarsi armoniosamente con il contesto storico. L’illuminazione scenografica delle facciate degli edifici sarà studiata per creare atmosfere suggestive e valorizzare la bellezza architettonica dell’intera area. Dal punto di vista funzionale, non mancheranno tecnologie moderne: wi-fi pubblico, videosorveglianza, e un impianto di irrigazione per le aree verdi che potrebbero essere inserite nel disegno complessivo. In fase progettuale si valuta anche l’aggiunta di alberi, arbusti e fiori scelti per adattarsi al clima locale, oltre a nuove panchine, arredi urbani, totem informativi e possibili installazioni artistiche.

Matteo Porfiri