Piazza San Pio X, ci siamo. Dopo 40 anni ecco il progetto

Una piazza adiacente alla parrocchia, completa di alberi, aree svago, prato e un mini anfiteatro per piccoli eventi: è questa la forma che assumerà la futura piazza San Pio X, di cui ieri mattina è stato illustrato il progetto redatto dall’architetto Domenico Sfirro. La novità, rispetto a quanto ipotizzato precedentemente, è che la piazza sarà antistante alla chiesa, senza soluzione di continuità. A realizzare la superficie di 5.400 metri quadri sarà la Arcadia61, per un investimento di 1,8 milioni, ai quali si aggiungeranno 690mila euro di finanziamento comunale per rifare i sottoservizi. Come parte dell’accordo, la società potrà costruire tre palazzine residenziali e un volume commerciale, che verrà realizzato all’incrocio fra via San Pio X e viale dello Sport. Proprio a ridosso di quest’area, quindi, sono previsti dei parcheggi, per una superficie totale di 6mila metri quadrati: alcuni cittadini, in passato, hanno chiesto che questi venissero realizzati più a ridosso della chiesa e alla scuola ‘Togliatti’. Via San Pio X verrà rifatta più ad ovest, in modo che possa ricongiungersi con via Togliatti attraverso una piccola chicane.

"Questa piazza aspetta di essere fatta da oltre 40 anni – ha dichiarato il sindaco Spazzafumo – Il progetto guarda molto al green e la parte privata ha soddisfatto le nostre esigenze, quindi siamo orgogliosi di essere riusciti a portare a termine questo percorso". "Un’amministrazione non deve mai porsi in rottura con il passato – ha messo in chiaro il vicesindaco Capriotti – ma agire all’insegna della continuità". "Stiamo chiudendo un cerchio molto importante – ha concluso l’assessore Gabrielli – questo lavoro non era richiesto solo dal quartiere, ma da tutta la città, in quanto si andrà a formare uno spazio pubblico di cui tutti potranno usufruire. A distanza di due anni è un altro obiettivo che l’amministrazione Spazzafumo può vantare, dopo aver sentito tante volte che non sapevamo dove dirigerci. Noi procediamo con i fatti, preferiamo rispondere non con le parole, ma con gli atti concreti. Ora dobbiamo fare in modo tale da completare le opere pubbliche nel più breve tempo possibile. Questa è solo una parte del piano particolareggiato, dobbiamo promuovere lo sviluppo di tutto l’insediamento". Tra via San Pio X e viale dello Sport, infine, dovrà essere realizzata una rotatoria, in collegamento con il sottopasso di via Virgilio. L’opera sarà a carico del comune, ma sarà inclusa solo nel prossimo stralcio funzionale del piano particolareggiato che si sta per realizzare.

Giuseppe Di Marco