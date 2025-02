Piazza San Pio X, ecco il cronoprogramma

Verrebbero completati entro l’estate, i lavori di realizzazione dei sottoservizi in zona San Pio X: intervento fondamentale per portare a termine il comparto del piano particolareggiato che include la famigerata piazza e che sono ripartiti la scorsa settimana. Nei mesi scorsi si era reso necessario modificare il percorso di deflusso delle acque bianche, in modo tale che gli scavi non interferissero con altri sottoservizi. "E’ la parte dell’intervento che spetta all’ente – spiega il vicesindaco Tonino Capriotti – Stiamo procedendo per dare garanzie ai cittadini di Marina di Sotto, che attendono la riqualificazione del quartiere da decenni. Generare nuove aree di socializzazione significa migliorare la vivibilità della città".

Come verrà la nuova piazza? La superficie, che verrà realizzata dalla Arcadia61 – con un investimento di 1,8 milioni – si estenderà per 5.400 metri quadrati: per due terzi sarà coperta di verde mentre nella restante parte verrà fatta una pavimentazione in travertino. Il prato sarà alberato e i marciapiedi saranno realizzati in materiale drenante. A ridosso del parcheggio – ad ovest della ferrovia – è prevista una grande vasca dove confluirebbero le acque reflue. Il cantiere dovrebbe durare dai 14 ai 16 mesi e il comune, per la realizzazione dei sottoservizi, ha stanziato 690mila euro.

Intanto va avanti la pratica dell’apertura di via Lombroso: nell’ultimo consiglio del 2024, infatti, è stato ratificato l’accordo per la cessione volontaria al comune dell’area di circa 5.600 metri quadrati posta tra le due strade dove il piano particolareggiato ‘Marina di Sotto - Piazza San Pio X’ prevede l’inserimento di una rotonda all’incrocio con viale dello Sport. Il piano particolareggiato, va ricordato, è diviso in cinque ambiti: quello della piazza è il terzo e oltre a essa include anche una struttura polivalente, verde sportivo, didattico, orti urbani lungo il torrente Acquachiara, oltre a tragitti ciclabili da collegare al segmento che corre in parallelo ai binari.

Il primo ambito è quello delle aree a nord-ovest della parrocchia San Pio X e prevede parchi attrezzati vicino agli edifici scolastici, con parcheggi e piste ciclabili. Con il secondo ambito, parallelo a via Togliatti, si parla di un grande parco ricreativo attrezzato con boschetti e un laghetto per la raccolta di acque meteoriche, nonché un teatro per spettacoli all’aperto e una struttura sperimentale per la produzione di energia. Infine, il quinto ambito include l’edificazione di un centro polivalente ad ovest della Statale 16.

Giuseppe Di Marco