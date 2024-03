Piazza San Pio X, lavori al via. Una vasca contro gli allagamenti

I lavori per realizzare piazza San Pio X potranno partire in primavera. Ieri il comune fatto l’ultimo passaggio prima della concessione del titolo edilizio all’Arcadia61, cui spetterà l’onere di concretizzare un’opera attesa da decenni. Nello specifico, è stata approvata una modifica alla convenzione: in origine, infatti, sia il comune sia la società avrebbero dovuto realizzare vasche di invarianza idraulica necessarie per scongiurare allagamenti nel quartiere Marina di Sotto. In caso di pioggia, con queste vasche, il flusso viene veicolato nel vicino fosso Acquachiara. Con la modifica apportata, sarà solo Arcadia61 a realizzare una vasca di accumulo, questa volta unica, da posizionare sul parcheggio pubblico ad est. Ratificata la variazione, resta il passaggio al notaio per la validazione finale, dopodiché il comune potrà rilasciare la licenza di costruzione. La burocrazia, insomma, dovrebbe essere sbrigata entro il mese prossimo, dopodiché verrà aperto il cantiere. Tenendo presente che i lavori per la piazza porteranno via tra i 14 e i 16 mesi, e considerando anche la pausa estiva, il nuovo spazio dovrebbe essere approntato per il prossimo autunno. La convenzione fra comune e società veniva siglata nell’aprile 2022: questa prevede la realizzazione di due unità del piano particolareggiato previsto per la zona San Pio X. Prima di tutto si faranno i sottoservizi, opera in cui il comune investirà 690mila euro. Dopodiché la società farà la piazza, opera che ha un valore di 1,8 milioni e che consiste in una superficie di 5.400 metri quadrati antistante alla parrocchia di quartiere, completa di alberi, aree svago, prato e un mini anfiteatro per piccoli eventi. Ad illustrare il progetto ai residenti di zona fu, alcuni mesi fa, l’architetto Domenico Sfirro, che ha incluso nell’elaborato un’area di sosta di 6mila metri quadri. Le due tranche del piano particolareggiato consentono al privato di costruire tre edifici residenziali, uno commerciale e uno per attrezzature comuni.

In futuro, inoltre, si dovrà anche fare una rotonda fra via San Pio X e viale dello Sport. Lo stesso piano include, più a nord, l’apertura al traffico di via Lombroso ma gli abitanti di questa strada non vogliono che venga collegata alla maggiore arteria di traffico, perché ciò implicherebbe un flusso quotidiano di centinaia di veicoli. Secondo gli altri residenti di Marina di Sotto, invece, l’apertura di via Lombroso è necessaria per garantire una valvola di sfogo al traffico di via Volta. Il comune ha fatto capire che la via verrà aperta.

Giuseppe Di Marco